Afzwaaiende Sneijder voor het eerst in carrière nerveus voor interland

"Het is heel vreemd dat het mijn laatste wedstrijd voor Oranje wordt. Ik ben in al mijn 133 interlands niet nerveus geweest, maar nu wel", bekende de 34-jarige Sneijder maandag in RTL Late Night.

"Misschien komt het door alles wat me te wachten staat. De laatste keer met de jongens, de laatste keer het Wilhelmus horen en voor de laatste keer het shirt van Oranje aantrekken. Het is het einde van een tijdperk."

De selectie van bondscoach Ronald Koeman meldde zich maandag al op de KNVB Campus in Zeist, maar Sneijder sluit dinsdag pas aan bij Oranje om zich voor te bereiden op het thuisduel met Peru.

Sneijder gaat ongeveer een uur spelen tegen Peru

De recordinternational, die maandag bij het Voetballer van het Jaar Gala in Hilversum een oeuvreprijs ontving, kijkt uit naar zijn laatste wedstrijd voor Oranje. "Ik heb veel meegemaakt en veel mooie momenten beleefd, maar donderdag wil ik vooral lekker genieten met de jongens."

Bondscoach Koeman heeft al verklapt dat Sneijder een basisplek krijgt tegen Peru en ongeveer een uur mag spelen in de Johan Cruijff ArenA.

Drie dagen na de oefeninterland neemt het Nederlands elftal het in de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk op. Sneijder is in het Stade de France vanzelfsprekend niet meer van de partij.