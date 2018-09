Promes voelde bij Spartak Moskou dat hij aan nieuwe uitdaging toe was

"Er was nog een klein verschil dat opgelost moest worden. Het moet wel goed zitten. Dat waren dingen waar ik me niet mee bezig hield", wilde Promes maandag op de KNVB Campus in Zeist niet echt ingaan op de exacte reden.

"Het maakt ook niet uit wanneer het rond is gekomen. Het is uiteindelijk toch nog allemaal gelukt en daar is iedereen blij mee. Ikzelf ook. Ik speel nu bij een mooie club in een mooie competitie. Dit is de juiste stap voor me."

Promes was de afgelopen vier jaar actief bij Spartak Moskou, waarmee hij in 2017 de landstitel pakte. Na afloop van dat seizoen werd hij uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

"Ik ben vroeg naar Rusland gegaan en veel mensen dachten dat het toen gelijk klaar was met mijn loopbaan. Ik heb daar zo'n beetje alles gewonnen wat ik kon winnen. Ik voelde dat ik een nieuwe uitdaging nodig had. Toen Sevilla langskwam, was de keuze snel gemaakt. Het is een echte voetbalploeg. We hebben een nieuwe trainer en het spel dat hij wil spelen ligt me wel. Ik heb me er echt in verdiept. Het voelt als een perfect match."

Sevilla als tussenstap

Promes hoopt dat hij zich bij Sevilla, dat naar verluidt 20 miljoen euro voor hem neerlegde en waar hij een vierjarig contract tekende, dusdanig kan ontwikkelen dat hij zich over enige tijd in de kijker speelt van een echt grote club in het buitenland.

"Ik zie Sevilla inderdaad als een tussenstap. Op weg waar naartoe weet alleen God. Ik ben voetballer. Ik wil altijd het hoogste bereiken."

Maar eerst focust Promes zich op de komende twee interlands van het Nederlands elftal, donderdag in vriendschappelijk verband tegen Peru in Amsterdam en zondag in de Nations League tegen Frankrijk in Saint-Denis.

"Ik heb in Oranje nog niet laten zien wat ik in Rusland heb laten zien. Maar de laatste tijd gaat het wel beter. Ik probeer gewoon keihard te werken. Ik voel me goed. We hebben een goede groep. We hebben een nieuw Nederlands elftal en we kunnen tegen Peru en zeker tegen Frankrijk kijken waar we staan."

'Wij kunnen gewoon van een groot land winnen'

Met Promes in de basis verloor Oranje vorig jaar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk nog kansloos met 4-0, maar hij is niet bang dat zich zondag eenzelfde scenario voltrekt.

"Ik zie het als een nieuwe kans. Het mooie aan voetbal is dat je altijd een revanche krijgt. Wij spelen op papier nu iets defensiever dan destijds. Dat maakt ons ook weer gevaarlijk. Dat hebben we tegen Portugal kunnen zien. Wij kunnen gewoon van een groot land winnen."

Nederland-Peru begint donderdag om 20.45 uur in een goedgevulde Johan Cruijff ArenA. Frankrijk-Nederland start zondag eveneens om 20.45 uur in het al uitverkochte Stade de France.

De Nations League is een nieuwe competitie waarin tickets voor het EK 2020 te verdienen zijn. Nederland zit samen met regerend wereldkampioen Frankrijk en de wereldkampioen van 2014, Duitsland, in groep 1.