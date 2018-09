Oranjevrouwen kunnen in Oslo moed putten uit zeer sterke kwalificatiereeks

De laatste keer dat Oranje een WK-kwalificatiewedstrijd verloor is al vijf jaar geleden, maar toen was het wel uitgerekend Noorwegen dat te sterk was. Op 30 oktober 2013 werd het in Volendam 1-2 voor de Noorse vrouwen. De Nederlandse goal werd voor Vivianne Miedema gemaakt.

Sindsdien werden liefst achttien WK-kwalificatiewedstrijden niet verloren (zestien zeges en twee gelijke spelen), waaronder een 0-2-zege in Noorwegen in september 2014, waarna de Noren op het EK van 2017 (1-0) en in september 2017 opnieuw werden verslagen (1-0).

In de huidige kwalificatiereeks won Oranje liefst zes van de zeven interlands, maar omdat Noorwegen alleen tegen Nederland punten verspeelde, kan het dinsdag in de laatste groepswedstrijd toch nog misgaan.

Mocht de ploeg van bondscoach Wiegman dinsdag verliezen in de Intility Arena, dan wachten play-offs met de vier beste nummers twee om slechts één WK-ticket.

25e ontmoeting tussen Nederland en Noorwegen

Het wordt dinsdag de 25e ontmoeting ooit tussen de Oranjevrouwen en Noorwegen. De cijfers zijn in het voordeel van de Noren: twaalf keer stapten zij als winnaar van het veld, zes keer won Nederland en zes keer werd het gelijk.

Dat komt vooral doordat Noorwegen tot enkele jaren terug tot de absolute wereldtop behoorde. In 1995 werd het Scandinavische land wereldkampioen en vijf jaar later was er olympisch goud in Sydney. De laatste jaren is Oranje de Noren meestal wel de baas. Van de laatste vijf confrontaties werden er vier gewonnen.

Noorwegen-Nederland begint dinsdag om 17.00 uur in Oslo. Het kan de tweede keer ooit worden dat Oranje zich voor een WK plaatst.