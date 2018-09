Memphis heeft knop al omgezet na inbraak in woning in Lyon

"Of ik geschrokken ben? Ik schrik niet meer zoveel van wat er in deze wereld gebeurt. Het is natuurlijk heel erg vervelend en op dat moment wilde ik het niet geloven, maar daarna moet je ook weer back to reality. Anders blijf je in een negatieve spiraal hangen. Daar hou ik niet van. Zo'n persoon ben ik ook niet", zei hij.

Memphis speelde vrijdag met Olympique Lyon de thuiswedstrijd tegen OGC Nice (0-1-nederlaag) toen dieven spullen met naar verluidt een waarde van 1,5 miljoen euro uit zijn huis wegroofden.

"Het maakt je boos als er spullen weg worden genomen die emotionele waarde hebben. Dan raakt het je nog net iets meer. Maar geld heeft mij nooit gemaakt tot wie ik ben. Dat zal mij dan ook nooit breken. Ik heb de knop al omgezet."

Memphis meldde zich maandag dan ook opgetogen op de KNVB Campus in Zeist, waar de spelers van Oranje de voorbereiding begonnen op de oefenwedstrijd van donderdag in Amsterdam tegen Peru en de Nations League-wedstrijd van zondag in Saint-Denis, nabij Parijs, tegen Frankrijk.

"Ik kan verder ook niet al te veel over details praten. Het is nu aan de politie. Er is nu van alles bezig in Lyon. Ik sta hier weer op het veld en dat doe ik toch het liefste. Ik ben blij dat ik hier ben en met deze groep mag werken."

Memphis hoopte op stap hogerop

Memphis is bezig aan zijn tweede seizoen bij Olympique Lyon. Hij maakte tot dusver 28 doelpunten in 73 wedstrijden en had met die statistieken op zak stiekem gehoopt op een stap hogerop deze zomer, maar tot concrete interesse van andere clubs kwam het niet.

"Ik ben blij dat ik nog steeds bij Lyon speel. Het is een supergrote club en ik ben ze dankbaar hoe ze met mij zijn omgegaan en nog altijd doen. Maar voor mijn gevoel ben ik klaar om een stap hogerop te maken. Dat heb ik al een keer eerder aangegeven. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar goed, ik moet gewoon lekker blijven voetballen en dan komt dat vanzelf."

Eerst neemt Memphis het dus donderdag en zondag met Nederland op tegen Peru en Frankrijk. Met name de wedstrijd tegen laatstgenoemd land wordt voor hem een bijzonder affiche, al staat hij daar op dit moment nog niet al te veel bij stil.

"Het is leuk om mijn Franse ploeggenoten bij Lyon te treffen, maar ik kijk altijd naar de eerstvolgende wedstrijd en dat is tegen Peru. Het wordt waarschijnlijk een mooie avond met het afscheid van Wesley Sneijder. Zo'n eerbetoon heeft hij zeker verdiend. Ik heb heel veel zin om hem weer te zien. Ik ben hem dankbaar voor wat hij heeft betekend voor Oranje."

Nederland-Peru begint donderdag om 20.45 uur in een naar alle waarschijnlijkheid goedgevulde Johan Cruijff ArenA. Frankrijk-Nederland start zondag om eveneens 20.45 uur in het al uitverkochte Stade de France.