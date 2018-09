Oranjevrouwen met 'andere strategie' in cruciaal WK-kwalificatieduel met Noren

"Noorwegen zal nadrukkelijker op zoek gaan naar een goal, maar ik verwacht niet dat ze alle remmen los zullen gooien", zegt Wiegman maandag in de Noorse hoofdstad in gesprek met NUsport.

"Ze weten namelijk dat wij een levensgevaarlijke aanval hebben, dus als Noorwegen te ver naar voren staat en wij veroveren de bal, hebben ze een groot probleem. Wij kunnen zomaar toeslaan."

Toch wil Wiegman niet inzakken in de laatste wedstrijd in groep 3, die koploper Nederland met een punt voorsprong op nummer twee Noorwegen begint. "Dat ligt niet in de natuur van ons elftal. Wij mikken niet op een gelijkspel, maar willen vooral aanvallen."

'Aan de bal zijn wij beter dan Noorwegen'

Tegen de andere tegenstanders deze kwalificatie – Ierland, Noord-Ierland en Slowakije – hoefde Nederland zelfs alleen maar aan te vallen. De tegenstand was simpelweg te zwak.

"Het enige doel was om dan een defensieve muur te doorbreken", zegt Wiegman. "Deze wedstrijd tegen Noorwegen vraagt om een andere strategie. We moeten teruggrijpen naar onze tactiek tegen gelijkwaardige tegenstanders. Er staan morgen twee toplanden tegenover elkaar, al denk ik dat wij aan de bal beter zijn. Hopelijk geeft dat de doorslag."

Daarnaast denkt Wiegman dat de ervaring een belangrijke factor wordt bij haar ploeg. Hoewel de Oranjevrouwen pas een keer het WK haalden, in 2015, hebben de meeste vrouwen eerder cruciale interlands gespeeld. Het gewonnen EK vorig jaar in eigen land ligt nog vers in het geheugen.

"De spelers hebben zich doorontwikkeld, zowel als voetballer als op persoonlijk vlak. Er zit veel ervaring in onze rugzak, maar we willen meer. De ambitie is om bij de top van de wereld te komen en daar te blijven. We horen op het WK thuis. Zeker als Europees kampioen."

'Ik proef de spanning'

Noorwegen heeft ook de status om op het WK aanwezig te zijn. Het Scandinavische land werd in 1995 wereldkampioen en vijf jaar later was er olympisch goud in Sydney. Het kan de eerste keer sinds het EK 1984 worden dat de Noren ontbreken op een groot toernooi.

"Noorwegen zal spanning voelen", zegt Wiegman. "Die spanning proef ik nu ook bij ons. Maar iedereen is wel gefocust. Van mij mag het nu al beginnen, we zijn er klaar voor."

Noorwegen tegen Nederland begint dinsdag om 17.00 uur in de Intility Arena. Als de ploeg van Wiegman verliest, gaat Oranje de play-offs in en daarin strijden de vier beste nummers twee om het laatste WK-ticket.