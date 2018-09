Promes blij dat 'heel goede vriend' Sneijder afscheid krijgt bij Oranje

"Het is prachtig dat hem zo'n wedstrijd is gegund. Hij heeft het ook zeker verdiend", zei Promes maandag op de KNVB Campus in Zeist, waar de spelers van Oranje de voorbereiding begonnen voor de oefenwedstrijd tegen Peru en de Nations League-wedstrijd van zondag in en tegen Frankrijk.

Promes heeft veel aan Sneijder gehad toen hij zelf vier jaar geleden, uitgerekend tegen Frankrijk, voor het eerst zijn opwachting maakte in het Nederlands elftal en is hem daar voor altijd dankbaar voor.

"Wesley is een heel goede vriend. We hebben buiten het voetbal om ook een goede relatie. We zien elkaar op vakantie en als ik advies nodig heb dan hangen we met elkaar aan de lijn."

Promes belt Sneijder over Sevilla

Zo ook afgelopen week toen Promes graag van Sneijder wilde horen wat hij ervan zou vinden als hij Spartak Moskou zou gaan verruilen voor Sevilla.

"Met zulke kleine dingen wil ik ook graag de mening van Wesley horen. Het is niet doorslaggevend wat hij zegt, maar hij is een vriend en daar luister je naar. Hij heeft er vaak een andere kijk op dan ik en zo kom je uiteindelijk tot een conclusie."

"Hoe onze band is onstaan? Een klik hè. Soms heb je die nou eenmaal met een ploeggenoot. Dan groeit dat uit. Je maakt dingen met elkaar mee en zo wordt de connectie alleen maar sterker."

"Wesley is altijd een heel positief ingesteld persoon", vervolgt de aanvaller. "Ik denk dat dat ook de juiste weg is om het verst te komen. Als je in het negatieve blijft hangen, dan word je vanzelf een keer depressief. In de groep die we nu hebben zit zoveel potentie. Ik kan ook alleen maar positief blijven."

Sneijder zal uur spelen tegen Peru

Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder op vrijdag op zijn persconferentie te kennen dat Sneijder pas dinsdagavond aansluit bij de selectie en tegen Peru ongeveer een uur zal spelen.

"Ik vind het geweldig dat wij op deze wijze zo'n speler kunnen eren. Er is vaak gezegd dat we dat als Nederlanders niet goed zouden kunnen. Maar het is kennelijk nooit goed", sprak hij een tikkeltje geïrriteerd.

Nederland-Peru begint donderdag om 20.45 uur in een goedgevulde Johan Cruijff ArenA. Frankrijk-Nederland start zondag om eveneens 20.45 uur in het Stade de France in Saint-Denis, nabij Parijs.

De Nations League is een nieuwe competitie, waarin tickets voor het EK 2020 te verdienen vallen. Nederland zit samen met regerend wereldkampioen Frankrijk en de wereldkampioen van 2014 Duitsland in groep 1.