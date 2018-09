Koeman noemt het logisch dat duel met Peru om afzwaaiende Sneijder draait

De 34-jarige Sneijder meldt zich dinsdagavond bij Oranje en zal donderdag zo'n zestig minuten meespelen tegen Peru. "Het is logisch dat die wedstrijd in het teken van Sneijder staat, dat is zo besproken", zei Koeman maandag op een persconferentie in Zeist.

"Ik vind het geweldig dat wij op deze wijze zo'n speler kunnen eren", aldus de bondscoach. "Er is vaak gezegd dat we dat als Nederlanders niet goed zouden kunnen. Maar het is kennelijk nooit goed."

Daarmee doelt Koeman op de kritiek die de KNVB krijgt om de oefenwedstrijd tegen Peru aan te grijpen voor het afscheid van Sneijder. Drie dagen later speelt Oranje in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk in het kader van de Nations League.

Koeman heeft begrip voor die kritiek. "We leven in een vrij land, iedereen mag zeggen wat hij ervan vindt."

Toch wees hij de suggestie of het niet beter zou zijn om Sneijder te laten invallen in zijn afscheidsduel van de hand. "Sneijder heeft 133 interlands gespeeld, daar neem je niet zomaar afscheid van. Ik vind dat hij dit afscheid heeft verdiend."

'Sneijder was vroeger een baasje'

Koeman was in 2003 de trainer die Sneijder bij Ajax liet debuteren in het betaald voetbal. "Het was een wedstrijd uit tegen Willem II (0-6-zege, red.), als ik het me goed herinner. Het leek meteen of hij er al jaren speelde."

"Ik heb af en toe wel eens een robbertje met hem moeten vechten", zei de 55-jarige bondscoach over de middenvelder uit de Utrechtse volkswijk Ondiep. "Hij was een baasje, maar dat zie je vaker bij goede voetballers. Inmiddels is hij verstandiger geworden. Zijn tweebenigheid is zijn grootste kwaliteit."

Koeman vindt het mooi dat Sneijder daarna zo'n grote carrière heeft gehad. "Hij heeft heel veel voor het Nederlands elftal betekend. In 2010 speelde hij in de finale van het WK, vier jaar later behaalde Oranje met Sneijder de derde plaats. Hij hoort in de generatie van Robben, Van Persie en Van der Vaart. Dat waren unieke talenten."

Koeman neemt Nations League heel serieus

Koeman wil Oranje donderdag tegen Peru behoudens Sneijder in dezelfde opstelling laten spelen als drie dagen later tegen Frankrijk.

"We nemen de Nations League heel serieus. Je kunt punten winnen voor de FIFA-ranglijst, geld verdienen en ook degraderen uit de A-divisie. Daarom wil ik echt resultaat halen."

De wedstrijd tegen Peru in de Johan Cruijff ArenA begint donderdag om 20.45 uur. De aftrap van Frankrijk-Nederland in het Stade de France is zondag op datzelfde tijdstip.