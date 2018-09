Koeman: 'Bergwijn niet in selectie vanwege cruciale duels Jong Oranje'

"Ik heb Bergwijn niet opgenomen in mijn selectie omdat Jong Oranje de komende week twee heel belangrijke wedstrijden speelt", aldus Koeman maandag op een persconferentie in Zeist. "Als dat niet het geval was geweest, had ik hem wel geselecteerd."

De twintigjarige Bergwijn maakt in het nog prille seizoen veel indruk bij PSV. De vleugelspeler scoorde al drie keer in vier competitieduels. Hij maakte ook een doelpunt in de play-offs van de Champions League tegen BATE Borisov.

PSV-trainer Mark van Bommel sprak vorige week zijn verbazing uit dat zijn pupil niet voor het eerst opgenomen was in de Oranje-selectie. "Ik vind Bergwijn een topspeler. Hij maakt een heel goede ontwikkeling door. In mijn ogen is hij Oranje-waardig. Maar het is niet aan mij. Ronald Koeman bepaalt wie hij selecteert. Hij is de bondscoach.''

Koeman snapt de verbazing. "Het is logisch dat men de wenkbrauwen fronst. Dat had ik ook gedaan als ik de reden niet wist", stelde hij maandag.

"Ik heb Bergwijn en Van Bommel gebeld en uitgelegd waarom ik hem niet geselecteerd heb. Jong Oranje was leidend voor mij, die ploeg vecht voor zijn laatste kans op het EK. Ik moest kiezen tussen Justin Kluivert en Bergwijn en die laatste paste - helaas voor hem - beter in het plaatje."

Jong Oranje treft Engeland en Schotland

Jong Oranje gaat donderdag op bezoek bij Jong Engeland (aftrap: 20.45 uur) en speelt volgende week dinsdag thuis tegen Jong Schotland (aftrap: 18.30 uur).

De ploeg van de nieuwe bondscoach Erwin van de Looi staat na zes van de tien kwalificatieduels tweede in groep D, op vijf punten van koploper Jong Engeland. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar in Italië en San Marino. De vier beste nummers twee spelen in een play-off om de resterende twee tickets.

Het Nederlands elftal van Koeman treft donderdag Peru in een oefenwedstrijd. Het duel in Amsterdam staat vooral in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder.

Zondagavond het Nederlands elftal in en tegen Frankrijk zijn eerste groepswedstrijd van de nieuwe Nations League. Bij beide wedstrijden is de aftrap om 20.45 uur.