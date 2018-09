Voor het eerst sinds 2006 geen nominatie Messi voor voetballer van het jaar

De 31-jarige Messi pakte in 2018 weliswaar de dubbel met FC Barcelona en werd met 34 treffers topscorer in de Primera Division, maar met Argentinië stelde de vedette teleur op het WK door al in de achtste finales te worden uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk. In de Champions League kwam Barcelona niet verder dan de kwartfinales, waarin AS Roma te sterk bleek.

Messi behoorde sinds 2007 altijd tot de drie genomineerden voor de prijs die sinds 2016 FIFA's Best heet. Tussen 2010 en 2015 heette de prijs FIFA Ballon d'Or en daarvoor FIFA wereldspeler van het jaar.

Van 2009 tot en met 2012 en in 2015 werd Messi verkozen tot beste speler ter wereld. Ook Ronaldo (2008 en 2013 tot en met 2017) viel die eer vijfmaal ten beurt. Geen enkele andere speler won de prijs vaker dan drie keer.

De 33-jarige Ronaldo won afgelopen seizoen met Real Madrid de Champions League. Zijn voormalig ploeggenoot Modric haalde met Kroatië de WK-finale en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi in Rusland. Salah stond met Liverpool ook in de Champions League-finale en werd topscorer van de Premier League.

Op 24 september wordt bij een gala in Londen bekendgemaakt wie de beste speler van het afgelopen seizoen is. De UEFA nomineerde dezelfde drie spelers al voor de prijs van Europees voetballer van het jaar.

Ronaldo woedend dat hij UEFA-prijs niet won

In Monaco werd Modric vorige week uitgeroepen tot beste speler van Europa. De woedende Ronaldo kwam niet opdagen voor de prijsuitreiking, nadat hij hoorde dat hij de prijs niet zou krijgen.

Ronaldo en Messi maken wel allebei kans op de Ferenç Puskas Award voor de prijs van het mooiste doelpunt. De omhaal van Ronaldo in de Champions League tegen zijn huidige club Juventus is genomineerd, evenals de fraaie treffer van Messi op het WK tegen Nigeria. In totaal heeft de FIFA tien goals geselecteerd.

Voormalig Real Madrid-coach Zinédine Zidane, de Franse bondscoach Didier Deschamps en de Kroatische keuzeheer Zlatko Dalic zijn genomineerd voor de prijs van trainer van het jaar. Bij de vrouwen maakt Oranje-bondscoach Sarina Wiegman kans op die onderscheiding.

Thibaut Courtois, Hugo Lloris en Kasper Schmeichel zijn genomineerd voor de prijs voor de beste keeper. Voor de prijs van beste fans zijn de supporters van Japan, Senegal en Peru genomineerd.

Ook Sebastián Carrera maakt kans op die award. De Chileen was de enige fan van tweededivisieclub Puerto Montt die een reis van 3000 kilometer maakte om zijn ploeg aan te moedigen. Thuisclub Coquimbo moest speciaal voor hem het uitvak openen.