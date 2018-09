PEC-verdediger Marcellis (30) zet door knieblessure punt achter loopbaan

Marcellis raakte vorige maand in het verloren uitduel met FC Utrecht (2-0) niet voor het eerst in zijn loopbaan geblesseerd aan het gewricht. Hij miste al de daaropvolgende wedstrijden tegen PSV (1-2-verlies) en FC Groningen (0-1-zege).

"Het is een lastige beslissing geweest om de knoop definitief door te hakken. Toch voelt dit in alles als de goede keuze, want als ik verder zou voetballen, breng ik mijn gezondheid in gevaar. Met een goed gevoel kijk ik nu terug op mijn loopbaan", zegt Marcellis op de website van PEC.

De centrale verdediger debuteerde op 11 april 2007 als prof bij PSV in het uitduel met Liverpool in de Champions League. In de tweede helft van de met 1-0 verloren wedstrijd kreeg hij een rode kaart.

Na drie jaar bij PSV speelde Marcellis achtereenvolgens voor AZ en NAC Breda en streek hij in de zomer van 2015 neer in Zwolle. De drievoudig international van Oranje kwam tot 97 officiële duels en vijf goals voor PEC.

Marcellis debuteerde in 2008 voor Nederlands elftal

Marcellis maakte op 11 oktober 2008 onder toenmalig bondscoach Bert van Marwijk zijn debuut als international in het WK-kwalificatieduel met IJsland. Hij droeg het shirt van het Nederlands elftal ook nog tegen Noorwegen en Tunesië.

Met PSV werd Marcellis in 2008 kampioen en won met de Eindhovenaren in het daaropvolgende seizoen de Johan Cruijff Schaal. Met AZ pakte hij vijf jaar geleden de KNVB-beker.

Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC: "Dit is een zware domper, zowel voor Dirk als voor de club. Natuurlijk respecteren we de beslissing die Dirk gemaakt heeft, al is het ontzettend sneu dat een topsporter om medische redenen zijn carrière dient te beëindigen."

Het PEC van trainer John van 't Schip moet zonder Marcellis proberen de weg omhoog te vinden in de Eredivisie. De Overijsselse club staat na vier speelronden met drie punten op de vijftiende plek.

