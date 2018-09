Braziliaan Ronaldo nieuwe eigenaar van Spaanse club Real Valladolid

"Dit is een heel belangrijke dag voor me", aldus de 41-jarige Ronaldo maandag op een persconferentie waarop het nieuws werd aangekondigd. "Al mijn ervaringen in het voetbal hebben me voorbereid op deze nieuwe klus."

De topscorer van het WK van 2002 betaalt volgens Spaanse media zo'n 30 miljoen euro voor zijn aandelen. Hij zal de rol van voorzitter van de raad van bestuur op zich nemen. Carlos Suárez blijft aan als president van de club.

Ronaldo vertelde eerder dit jaar in een interview met de Spaanse krant AS dat hij van plan was een club te kopen uit de tweede divisie in Spanje of Engeland en dat hij vervolgens "iets innovatiefs" wilde doen.

Volgens Suárez was Real Valladolid sinds eind juli in onderhandeling met de 98-voudig Braziliaans international (62 goals. "Ronaldo kan ons op de kaart zetten", zei de president. "Ik vond dat dit de beste optie was voor de club. En jullie zullen ook gaan zien dat dit de ideale oplossing is voor Valladolid."

Ronaldo als PSV'er

Ronaldo wil dat Real Valladolid flink gaat groeien

Ronaldo noemde zichzelf maandag een "liefhebber van Valladolid, Real Valladolid en Castilië en León", de regio waar Valladolid in ligt. "Alle faciliteiten zijn hier aanwezig om flink te groeien met deze club", stelde hij. "Het nieuwe bestuur zal worden gedefinieerd door vier woorden: competitiviteit, transparantie, revolutie en sociaal."

Ronaldo, die in zijn carrière regelmatig met blessureleed kampte, beëindigde zijn actieve loopbaan in 2011, na achttien jaar bij Cruzeiro, PSV, FC Barcelona, Internazionale, Real Madrid, AC Milan en Corinthians.

De spits maakt in meer dan vijfhonderd officiële duels voor zijn clubs ruim 350 goals. Met het Braziliaanse team won de drievoudig wereldvoetballer van het jaar het WK van 1994 en 2002. In 1998 verloor hij met de 'Seleção' de finale van Frankrijk.

Real Valladolid promoveerde vorig seizoen na vier jaar in de Segunda División weer naar het hoogste niveau in Spanje.

