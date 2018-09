Mourinho verdedigt United-topman na protestactie fans met vliegtuig

Zo'n twintig minuten voor het uitduel met Burnley (0-2-winst) vloog het vliegtuig over Turf Moor met daarachter de tekst 'Ed Woodward, a specialist in failure'. Mourinho gebruikte ooit die bewoording als manager van Chelsea over collega-trainer Arsène Wenger.

De United-fans houden Woodward verantwoordelijk voor de slechte seizoenstart van United, dat na vier speelrondes slechts tiende staat in de Premier League. In hun ogen heeft de vicevoorzitter niet voldaan aan de tranferwensen van Mourinho.

"Rond wedstrijden kijk ik nooit naar de lucht, tenzij ik hogere machten om hulp vraag", verklaarde Mourinho na de wedstrijd. Over het vliegtuig zei hij: "Ik heb niets gezien, maar Ed Woodward heeft vandaag gewonnen. Hij won met 2-0."

United was het Premier League-seizoen nog begonnen met een 2-1-zege op Leicester City, maar ging daarna pijnlijk onderuit tegen Brighton & Hove Albion (3-2) en Tottenham Hotspur (0-3).

Mourinho opgelucht na broodnodige zege

De broodnodige overwinning tegen Burnley op Turf Moor door twee goals van Romelu Lukaku zorgde voor blijdschap bij Mourinho, al was het alleen maar omdat de media niet opnieuw konden smullen van een misstap van United.

"Ik ben opgelucht en ik denk dat sommigen van jullie teleurgesteld zullen zijn, want het was voor jullie veel beter geweest als we weer hadden verloren", zei hij tegen de aanwezige journalisten.

"In mijn ogen hebben we het tegen Burnley heel goed gedaan vanaf het eerste balcontact. We hebben geen slechte week gehad, want we hebben goed gewerkt en de fans staan achter ons, vooral vanwege de manier waarop we spelen."

United gaat zaterdag in de vijfde speelronde op bezoek bij Watford. In de Champions League zijn de 'Red Devils' ingedeeld in een groep met Juventus, Valencia en Young Boys.

