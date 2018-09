Huntelaar ziet concurrentiestrijd met Dolberg bij Ajax 'niet zo zwart-wit'

"We gaan dit seizoen als het goed is heel veel wedstrijden spelen, dus dan hebben we iedereen nodig. Je kan uiteindelijk toch niet alles spelen. Het is aan de trainer (Erik ten Hag, red.) hoe we het straks gaan invullen", aldus Huntelaar.

Dolberg kwam dit seizoen nog geen minuut in actie vanwege een slepende buikblessure, maar Ten Hag meldde vrijdag dat hij een aantal stappen voorwaarts heeft gemaakt en wellicht spoedig de groepstraining kan hervatten.

Huntelaar stemde vorig jaar bij zijn komst naar Ajax in met een rol als tweede spits en hij liet zondag na de uitwedstrijd tegen Vitesse (0-4-zege) in het midden of hij daar dit keer opnieuw genoegen mee zal nemen. Hij scoorde in de eerste vier speelrondes al vier keer.

"Vorig jaar wist ik ook wel dat ik wedstrijden zou gaan spelen. Daar focus je je dan op. Je probeert er dan het maximale uit te halen. Ik zie het niet zo zwart-wit."

Huntelaar was met twee doelpunten een van de uitblinkers aan de kant van Ajax tegen Vitesse, dat met fris en aanvallend voetbal volslagen kansloos werd gelaten.

'We zijn lekker bezig'

De Amsterdammers sloten daarmee een fantastische week in stijl af, want dinsdag werd ten koste van Dinamo Kiev voor het eerst sinds 2014 een ticket voor de groepsfase van de Champions League bemachtigd.

"We zijn lekker bezig. We hebben behoudens het gelijkspel tegen Heracles Almelo (1-1) een goede reeks neergezet. We groeien. Dit moeten we zien vast te houden", zegt Huntelaar.

"Het klikt gewoon op dit moment. Ik heb niet echt een voorkeur met wie ik voorin sta. Dusan Tadic en Hakim Ziyech hebben oog voor de assist en kunnen zelf scoren, maar die kwaliteiten bezit David Neres ook."

Vertrouwen in Champions League-avontuur

Huntelaar kijkt reikhalzend uit naar de Champions League. Ajax werd vrijdag bij de loting in Monaco tot zijn tevredenheid in groep F gekoppeld aan Bayern München, Benfica en AEK Athene.

"Geweldig. Het eerste doel moet overwinteren zijn, maar het zou fantastisch zijn als we als tweede of zelfs als eerste in de poule kunnen eindigen. Dat is de uitdaging", aldus de oud-speler van onder meer Real Madrid, AC Milan en Schalke 04.

"Ik weet ook wel dat het niet voor de hand ligt dat we Bayern onder ons weten te houden. Dat is nog een niveautje hoger. Daarom zaten zij ook in pot 1 en wij in pot 3. Maar je moet jezelf van tevoren niet kleiner maken dan de anderen. Als zij niet volle bak gaan en wij wel, hebben we gewoon een kans."

