Barcelona scoort acht keer, Marseille wint in blessuretijd bij debuut Strootman

Lionel Messi en Luis Suárez scoorden ieder tweemaal voor de Catalaanse topclub, Messi was daarnaast goed voor twee assists. Ook Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic en Jordi Alba waren trefzeker. Jorge Pulido van Huesca maakte bovendien een eigen doelpunt.

Toch had 'Barça' het voor rust niet makkelijk tegen Huesca, dat vijf jaar geleden nog op het derde niveau in Spanje speelde en voor het eerst in de hoogste divisie van Spanje uitkomt. Via Cucho kwam de club uit Aragón brutaal op voorsprong en bij rust stond het door een treffer van Alex Gallar nog maar 3-2.

Bij beide tegentreffers zag de verdediging van Barcelona er bepaald niet goed uit. Oranje-doelman Jasper Cillessen bleef negentig minuten op de bank.

Barcelona uitstekend begonnen aan seizoen

Vorig week ontbrak Cillessen nog in de wedstrijdselectie omdat hij een spiertje tussen zijn ribben had gescheurd. De keeper meldt zich maandag in Zeist bij bondscoach Ronald Koeman om zich met Oranje voor te bereiden op de oefeninterland tegen Peru en de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk.

Barcelona, dat donderdag bij de loting van de Champions League in dezelfde poule als PSV werd ingedeeld, is uitstekend begonnen aan het seizoen.

Net als aartsrivaal Real Madrid wist de ploeg van trainer Ernesto Valverde zijn eerste drie competitieduels te winnen. De Catalanen hebben een iets beter doelsalso (12-2 om 10-2) en gaan daardoor aan de leiding.

Debutant Promes verliest derby van Sevilla

Quincy Promes maakte als invaller in de 87e minuut zijn debuut voor Sevilla. De van CSKA Moskou overgekomen aanvaller kon niet voorkomen dat zijn ploeg de derby tegen Real Betis met 1-0 verloor.

De 37-jarige Joaquin kroonde zich in de tachtigste minuut tot matchwinner. Sevilla speelde op dat moment al met tien man na rood voor Roque Mesa.

Betis en Sevilla zijn twee van de liefst elf ploegen in de Primera Division die na drie duels vier punten hebben verzameld.

Strootman juicht met zijn teamgenoten van Marseille

Strootman debuteert met zege in blessuretijd

Kevin Strootman beleefde een memorabel debuut bij Olympique Marseille. De Franse ploeg won in blessuretijd met 2-3 van AS Monaco. De middenvelder van Oranje die vorig weekend voor zo'n 25 miljoen overkwam van AS Roma speelde de hele wedstrijd.

Voormalig Monaco-spits Valere Germain kopte in blessuretijd de winnende treffer binnen uit een hoekschop. In de extra tijd van de eerste helft had Konstatinos Mitroglou Marseille al op voorsprong gebracht.

Vroeg in de tweede helft scoorden Youri Tielemans en Falcao voor Monaco, waarna Florian Thauvin voor de gelijkmaker tekende. Diezelfde Thauvin was vervolgens de aangever bij de winnende treffer van Germain.

Marseille staat na vier duels met zeven punten op de vijfde plek. Monaco is tegenvallend aan het seizoen begonnen en is slechts de nummer dertien van de Ligue 1, waar Paris Saint-Germain als enige nog zonder puntenverlies is.

Sampdoria en Napoli herdenken slachtoffers brugramp

Napoli hard onderuit in Genua

In de derde speelronde in de Serie A ging Napoli hard onderuit bij Sampdoria: 3-0. Het was de eerste wedstrijd van de thuisploeg in Genua sinds het brugdrama in die stad. Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden om de 43 slachtoffers te herdenken.

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti stond bij rust met 2-0 achter door twee treffers van Gregoire Defrel. De 35-jarige Fabio Quagliarella maakte er een kwartier voor het einde met een prachtige hakbal 3-0 van.

Het is het eerste puntenverlies voor Napoli dit seizoen. Sampdoria kwam door het brugdrama pas één keer in actie en verloor die wedstrijd.

De Roon en Hateboer lijden thuisnederlaag met Atalanta

Met internationals Marten de Roon en Hans Hateboer op het middenveld ging Atalanta Bergamo met 0-1 onderuit tegen Cagliari. De Roon meldt zich maandag bij Oranje, Hateboer is niet opgeroepen voor de duels met Peru en Frankrijk.

Het was de eerste competitienederlaag dit seizoen voor Atalanta, dat op vier punten blijft staan. Cagliari had aan de eerste twee duels slechts één punt overgehouden. Juventus is met negen punten na drie duels alleen koploper.

Doelpunt Babel niet genoeg voor zege

In Turkije bleek een treffer van Ryan Babel niet voldoende voor een overwinning voor Besiktas. De aanvaller die zich maandag eveneens in Zeist meldt opende tegen Bursaspor in de vijftigste minuut de score.

Invaller Diafra Sakho hielp de thuisploeg kort voor tijd aan een gelijkspel: 1-1. Bij Besiktas, dat zevende staat in de Süper Lig, bleef Jeremain Lens negentig minuten op de bank.

