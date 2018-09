Van Bronckhorst prijst aanvalsduo Berghuis/Van Persie na zege op NAC

Berghuis was constant gevaarlijk en leverde de assist bij de 1-0 van Van Persie. De spits maakte er zelf in de tweede helft nog één en had pech dat hij een hattrick misliep. Hij kopte de bal tegen de lat, waarna die er via NAC-doelman Benjamin van Leer toch in ging.

"Zij kunnen elkaar makkelijk vinden, dat is een wapen van ons", stelde Van Bronckhorst bij de NOS vast. "Het is heel belangrijk voor ons team, zeker gezien onze manier van spelen. Dat ging vandaag heel goed."

Berghuis wilde zich ook graag laten zien, omdat hij door bondscoach Ronald Koeman buiten de selectie van Oranje is gelaten voor het oefenduel met Peru en de wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk.

Feyenoord komt los na eigen treffer Van Leer

Toch had Feyenoord het lang niet makkelijk tegen NAC. Pas na de eigen treffer van Van Leer, waarmee de Rotterdammers op een 2-1-voorsprong kwamen, leek de ploeg wat los te komen.

Van Bronckhorst voelde dan ook dat er druk op zijn ploeg stond. "Dat is heel begrijpelijk als je de eerste wedstrijd van het seizoen verliest en uit Europa ligt. Het enige wat je daaraan kan doen is het in de competitie omdraaien. Tot nu toe hebben we dat heel goed gedaan na het verlies tegen De Graafschap."

Sam Larsson heeft het daarentegen moeilijk in De Kuip. De Zweed werd geregeld uitgefloten en werd door Van Bronckhorst in de rust naar de kant gehaald. "Sam zit in een moeilijke fase. Natuurlijk is hij zelf ook heel teleurgesteld over zijn eigen optreden, maar het is aan mij en mijn staf en de spelers onderling om hem daaruit te helpen."

Feyenoord, dat is opgeklommen naar plek drie, hervat de competitie na de interlandperiode op zondag 16 september met een uitduel bij AZ. Die wedstrijd wordt om 12.15 uur gespeeld.

