Van Persie leidt Feyenoord met twee treffers langs NAC Breda

De 35-jarige Van Persie opende halverwege de eerste helft de score, maar Gianluca Nijholt maakte nog voor rust gelijk uit een strafschop. NAC-doelman Benjamin van Leer zette Feyenoord met een eigen doelpunt daarna ongelukkig op 2-1.

Via treffers van opnieuw Van Persie en Tonny Vilhena liep Feyenoord uit naar 4-1, waarna Mitchell te Vrede er in de slotfase nog 4-2 van maakte.

Door de zege komt Feyenoord op de derde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers verzamelden in vier duels negen punten. NAC staat zestiende, met drie punten.

Slimme vrije trap leidt tot 1-0

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst liet zijn ploeg in de vertrouwde basisopstelling aantreden, terwijl bij NAC Van Leer voor het eerst op doel stond. De van Ajax gehuurde speler is al de vierde doelman in vier wedstrijden voor NAC.

Van Leer kreeg in De Kuip voldoende te doen. Hij ontsnapte al na een kleine tien minuten aan zijn eerste tegentreffer, toen een schot van Steven Berghuis naast hem in het zijnet plofte.

Halverwege de eerste helft moest de oud-doelman van Roda JC de bal wel uit het net halen. Jeremiah St. Juste bediende Berghuis slim met een snelle vrije trap, die zag Van Persie volledig vrijstaan, waarna de topscorer aller tijden van Oranje de bal simpel binnentikte.

Onfortuinlijk debuut Van Leer

Toch kwam NAC nog voor rust op gelijke hoogte. Tyrell Malacia greep de rappe Mikhail Rosheuvel in het strafschopgebied aan zijn arm, waarna arbiter Bas Nijhuis de bal op de stip legde. Nijholt passeerde daarop Justin Bijlow.

Feyenoord had het daarna lang moeilijk met NAC, maar kwam na een uur spelen met wat geluk op 2-1. Van Persie kopte de bal op de lat, waarna die via het lijf van Van Leer alsnog in doel belandde.

De Rotterdammers leken daarna bevrijd en Van Persie tikte van dichtbij de 3-1 binnen, terwijl Vilhena na een fraaie pass van de net ingevallen Yassin Ayoub 4-1 maakte. Te Vrede deed in de slotfase nog iets terug voor de gasten.

