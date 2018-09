Schöne: 'Huidige ploeg benadert beste Ajax waarin ik ooit speelde'

"Het seizoen is nog vroeg. We hebben weliswaar al aardig wat wedstrijden gespeeld en in de meeste daarvan een behoorlijk niveau gehaald, maar dat moeten we nu ook doorzetten. Daar zit de uitdaging in. Niet verslappen", aldus Schöne.

Ajax liet Vitesse, vijf dagen nadat ten koste van Dinamo Kiev de groepfase van de Champions League werd bereikt, met fris en aanvallend voetbal volstrekt kansloos en leidde na amper twintig minuten spelen al met 0-3.

"We wisten dat Vitesse-uit lastig is, maar ik merkte de hele week al dat we er echt klaar voor waren. Soms heb je zo'n gevoel van: dit laten we niet gaan. Ik denk dat jullie dat vandaag wel hebben kunnen zien", zei Schöne.

"We speelden met name in de eerste helft heel erg goed. Zij zijn geen moment in de wedstrijd gekomen en hebben eigenlijk maar heel weinig gecreëerd. Het hielp natuurlijk wel dat de eerste de beste kans gelijk een doelpunt was."

Schöne blij dat Ziyech is gebleven

Maker van de 0-1 was Ziyech. De spelmaker wilde begin deze zomer nog vertrekken bij Ajax, maar bleef en kreeg zaterdag na het sluiten van de transfermarkt een fors opgewaardeerd contract.

"Ik ben blij dat hij is gebleven, maar het kwam eerlijk gezegd niet als een verrassing. Hakim wil op het hoogste podium presteren en dat is de Champions League. Als hij de vorm waarin hij nu zit weet vast te houden, dan is the sky the limit voor hem", vertelde Schöne.

De 32-jarige routinier zelf is dit seizoen als controleur ook weer een belangrijke schakel in het elftal van trainer Erik ten Hag. Hij was in het verleden al meerdere malen afgeschreven, maar momenteel krijgt hij de voorkeur boven jongens als Donny van de Beek en Carel Eiting.

"Ik vind het niet meer dan normaal dat je bij een topclub hard moet werken voor een basisplek. Dat geldt ook voor mij. Dat vind ik ook helemaal niet erg om te doen, ook al ben ik iets ouder. Ik ben blij dat ik er weer in sta."

"Of dit het beste Ajax is waarin ik ooit heb gespeeld? In mijn eerste jaren bij de club hadden we ook een geweldig team. We werden kampioen en waren tot mooie dingen in staat in de Champions League. Maar dit team komt wel heel dicht in de buurt."

