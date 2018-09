Ten Hag vond spel Ajax tegen Vitesse genot om naar te kijken

"We speelden zo gevarieerd. We speelden ze van het kastje naar de muur. Alles viel op zijn plaats. Het was een genot om naar te kijken", aldus Ten Hag op zijn persconferentie in het GelreDome.

Ajax vloog uit de startblokken en stond binnen twintig minuten spelen al op een 0-3-voorsprong door doelpunten van Hakim Ziyech, Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic, waarna na rust opnieuw Huntelaar de eindstand bepaalde.

Vitesse wist in de openingsfase vooral geen raad met David Neres, die niet op de flanken, maar vlak achter spits Klaas-Jan Huntelaar moest spelen.

"Ik wist dat hij zo belangrijk kon zijn", zei Ten Hag. "Het is mooi als dat dan ook zo uitpakt. Maar Donny van de Beek kan daar ook spelen, net als Ziyech en Tadic. We kunnen alle kanten op."

Ten Hag vond dat Ajax met meer dan 0-4 had moeten winnen

Ten Hag vond dat Ajax wel met meer dan 0-4 had moeten winnen. In de slotfase faalden invaller Van de Beek en Huntelaar oog in oog met Vitesse-doelman Eduardo.

"We werden nonchalant. Mijn spelers zijn geen robots, maar na die 0-3 dachten ze soms te makkelijk. Dat is niet erg. We zitten pas in het begin van het seizoen. We kunnen nog beter."

Ajax verkleinde door de kinderlijk eenvoudige zege de achterstand op koploper PSV weer tot twee punten. De Eindhovenaren waren zaterdag in eigen huis eveneens met ruime cijfers te sterk voor Willem II: 6-1.

De manschappen van Ten Hag vervolgen over twee weken de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, waarna een week later de topper tegen PSV op het programma staat in het Philips Stadion.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie