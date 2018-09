Ajax rekent door flitsende start kinderlijk eenvoudig af met Vitesse

Hakim Ziyech, die eerder deze week bevestigde dat hij minimaal nog een jaar bij Ajax blijft en een verbeterd contract kreeg van de Amsterdammers, zette de ploeg van Erik ten Hag in de GelreDome binnen drie minuten op voorsprong.

Amper vier minuten later was de spelmaker de aangever bij de 0-2 van Klaas-Jan Huntelaar, waarna Dusan Tadic in de negentiende minuut de derde treffer van Ajax maakte. De assist was van David Neres, die na een lichte hamstringblessure terugkeerde in de basis.

Na rust namen de Amsterdammers wat gas terug, maar Huntelaar maakte na een uurtje nog wel de 0-4. De 35-jarige spits staat na vier wedstrijden op vier goals in de Eredivisie.

Ajax verkleint door de zege de achterstand op koploper PSV weer tot twee punten. De Eindhovenaren waren zaterdag in eigen huis eveneens met ruime cijfers te sterk voor Willem II: 6-1.

Vitesse leed pas de eerste nederlaag van het seizoen. De Arnhemmers staan op de zevende plaats op de ranglijst, op zeven punten van PSV.

Ajax pakt gelijk het initiatief

Voor de wedstrijd was de verwachting dat Ajax van meet af aan vol onder druk gezet zou worden door Vitesse, maar dat was in de praktijk allerminst het geval. De bezoekers pakten gelijk het initiatief en stonden in de derde minuut al op een 0-1-voorsprong.

De als een soort 'nummer 10' opererende Neres kreeg de bal met een gelukje bij Ziyech, die niet nadacht en de bal van een meter of 25 in het doel schoot.

De razendsnelle openingstreffer gaf Ajax zichtbaar een boost, met als resultaat dat nog geen vier minuten na de 0-1 de voorsprong al werd verdubbeld. Huntelaar kon een vrije trap van Ziyech van dichtbij simpel in het doel koppen.

Ajax bleef daarna de aanval zoeken en combineerde er bij vlagen lustig op los op de vijandelijke helft. De verdedigers van Vitesse kregen maar geen vat op de positiewisselingen van Neres, Ziyech en Tadic.

Tadic scoort met fraai stiftje

De 0-3 kon dan ook niet uitblijven en die verscheen na negentien minuten op het scorebord. Tadic kwam na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong en Neres oog in oog met Eduardo te staan en passeerde de doelman met een fraai stiftje.

De wedstrijd was daarmee al gespeeld. Vitesse probeerde er nog wel wat van te maken, maar de Arnhemmers hadden niet de kracht en de creativiteit om Ajax nog aan het wankelen te krijgen.

Sterker, Ajax liep na een klein uur nog uit naar 0-4. Huntelaar zag eerst nog een goal afgekeurd worden voor buitenspel na tussenkomst van de videoscheidsrechter, maar mocht even later wel zijn tweede treffer van de middag bijschrijven na een vlotte aanval.

In de slotfase verzuimden invaller Van de Beek en Huntelaar om er 0-5 van te maken en trad Ajax-keeper André Onana goed op bij pogingen van Maikel van der Werff en Bryan Linssen, waardoor het bij 0-4 bleef.

