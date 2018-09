Nieuwe klap komt hard aan bij 'zwaar teleurgesteld' FC Groningen

"Het mag duidelijk zijn dat we zwaar teleurgesteld zijn door deze thuisnederlaag", baalde de geplaagde Buijs voor de camera van de NOS. "Ik kan de jongens weinig verwijten, al vind ik wel dat we onszelf tekort hebben gedaan. We hebben een paar 100 procent-kansen gemist, vooral in de eerste helft."

Django Warmerdam kreeg voor rust de beste mogelijkheden voor de Groningers, maar de middenvelder stuitte twee keer op PEC-doelman Mickey van der Hart en schoot een keer in kansrijke positie voorlangs. Halverwege de tweede helft maakte Vito van Crooy aan de andere kant de enige goal van de wedstrijd.

Twee weken geleden verloor FC Groningen zijn eerste thuiswedstrijd van de nieuwe jaargang met 0-1 van Willem II, terwijl de ploeg van de nieuwe trainer Buijs het seizoen begon met een 5-1-nederlaag bij Vitesse. Vorig weekend won de 'Trots van het Noorden' wel bij De Graafschap (0-1).

"Dit komt best wel hard aan", stelde captain en keeper Padt over het verlies tegen PEC. "We hebben dit seizoen al meerdere tegenslagen gehad. Het is onvoldoende wat we tot nu toe hebben laten zien, dat weten we. Een doelsaldo van twee voor en zeven tegen is FC Groningen-onwaardig. Er moet een tandje bij, misschien wel meer dan één."

'Verwachtingen worden niet waargemaakt'

De 36-jarige Buijs, die deze zomer overkwam van amateurclub Kozakken Boys, voelt na vier wedstrijden al flink wat druk bij zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal.

"De feiten liegen niet. We hebben na vier wedstrijden pas drie punten en hebben in onze beide thuiswedstrijden geen goal gemaakt", aldus de voormalig speler van FC Groningen. "Dan kom je tot de conclusie dat de verwachtingen op dit moment niet waargemaakt worden."

Het belooft na de interlandperiode niet makkelijker te worden voor FC Groningen, want de ploeg staat in het tweede deel van september voor een uitduel met Ajax en thuiswedstrijden tegen AZ, FC Twente (beker) en FC Utrecht.

"We weten dat er nu een wat lastiger programma aankomt", zei Padt. "Misschien zorgt dat voor wat minder druk bij de spelersgroep, omdat we het spel minder hoeven te maken. Misschien ligt ons dat beter, dat moet blijken."

De eerstvolgende wedstrijd voor FC Groningen, dat zeventiende en voorlaatste staat in de Eredivisie, is op zaterdag 15 september op bezoek bij Ajax.

