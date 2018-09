Watford blijft gedeeld koploper na zege op Spurs, United herstelt zich

Na een matige eerste helft van beide kanten kwam Tottenham kort na rust op voorsprong dankzij een wel heel knullig eigen doelpunt van Watford. Eerst kopte verdediger Christian Kabasele de bal onnodig weg, terwijl doelman Ben Foster uit zijn doel was gekomen. Lucas Moura kon daardoor een voorzet geven, die door Abdoulaye Doucoure in eigen doel werd gelopen.

In de 69e minuut kwam Watford - waar Daryl Janmaat de hele wedstrijd speelde - op gelijke hoogte. Spits Troy Deeney kopte een vrije trap van José Holebas achter doelman Michel Vorm, die de geblesseerde Hugo Lloris onder de lat verving.

Vijf minuten later scoorde de thuisploeg opnieuw met een kopbal. Bij een hoekschop stond Craig Cathcart op de juiste plaats om binnen te knikken.

Watford is samen met Liverpool en Chelsea na vier duels nog foutloos in de Premier League. Tottenham, dat in de Champions League een van de poulegenoten is van PSV, staat achter Manchester City vijfde.

Zege United goed nieuws voor Mourinho

Manchester United wist na twee nederlagen op rij weer te winnen. De ploeg van manager José Mourinho won op bezoek bij Burnley met 0-2 dankzij twee treffers van Romelu Lukaku.

In de tweede helft werd niet meer gescoord, maar er vonden nog wel spraakmakende momenten plaats. Paul Pogba miste een strafschop voor United. Kort daarna kreeg invaller Marcus Rashford rood wegens een kopstoot.

Met zes punten staat United in de middenmoot, Burnley is met slechts één punt voorlaatste.

Doelpuntrijke zege Arsenal

Arsenal gaf tegen Cardiff City tweemaal een voorsprong weg, maar een treffer van Alexandre Lacazette in de 81e minuut was voldoende voor de zege: 2-3.

Het is de tweede competitiezege voor manager Unai Emery, die afgelopen zomer als opvolger van Arsène Wenger werd aangesteld. De Londenaren begonnen het seizoen met nederlagen tegen Machester City en Chelsea. Vorige week pakte de ploeg voor het eerst drie punten door West Ham United te verslaan.

In Wales kwam Arsenal tweemaal op voorsprong via Shkodran Mustafi en Pierre-Emerick Aubameyang. Het naar de Premier League gepromoveerde Cardiff kwam dankzij Victor Camarasa en Danny Ward op gelijke hoogte.

Arsenal domineerde de wedstrijd met ruim zeventig procent balbezit, maar Cardiff was in de counter regelmatig gevaarlijk.

De thuisploeg staat met twee punten na vier duels in de onderste regionen van de ranglijst. Arsenal bevindt zich met zes punten in de middenmoot.

Celtic wint 'Old Firm'

In Schotland won Celtic de 'Old Firm' tegen rivaal Rangers FC met 1-0. Olivier Ntcham zorgde na 61 minuten voor de enige treffer op Celtic Park. De Franse middenvelder was het eindstation van een goed uitgevoerde counter en kroonde zich zo tot matchwinner.

De 38-jarige Gerrard, die in mei een vierjarig contract tekende bij de Rangers, kwam met Celtic-coach Rodgers een oude bekende tegen. De 45-jarige Noord-Ier was van 2012 tot 2015 de trainer van Gerrard bij Liverpool.

Celtic bezorgde de Rangers de eerste nederlaag van het seizoen. De formatie van Rodgers komt daardoor op negen punten, goed voor de tweede plek achter koploper Heart of Midlothian.