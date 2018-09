PEC Zwolle van laatste plaats af door winst bij geplaagd FC Groningen

De bezoekers hadden de overwinning te danken aan Vito van Crooy, die in de 64e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Groningen had in de eerste helft een handvol goede kansen op de openingstreffer laten liggen.

Voor PEC Zwolle zijn het niet alleen de eerste punten van dit seizoen, maar ook de eerste van 2018 op vreemde bodem. Als enige Eredivisionist verloor de ploeg uit Overijssel dit kalenderjaar tot aan dit weekend alle uitwedstrijden.

FC Gronigen kende al een slechte competitiestart met nederlagen tegen Vitesse en Willem II, waarna vorige week uit bij De Graafschap (0-1) de eerste zege werd geboekt. Met drie punten uit vier duels staat de ploeg van de nieuwe trainer Danny Buijs voorlaatste. PEC is nu de nummer zestien.

Warmerdam laat kansen voor Groningen onbenut

Django Warmerdam mocht het zich aanrekenen dat FC Groningen, dat in de eerste helft de betere ploeg was, niet met een voorsprong mocht gaan rusten. De middenvelder stuitte twee keer op PEC-doelman Mickey van der Hart en schoot een keer in kansrijke positie voorlangs.

Na een uur spelen kwam PEC Zwolle vanuit het niets op voorsprong. Een inzet van Mike van Duinen werd nog gekeerd door keeper Sergio Padt, maar in de rebound was Van Crooy alsnog trefzeker. Die achterstand kon FC Groningen, ondanks een grote kans voor invaller Uriel Antuna, niet meer repareren.

PEC Zwolle draagt door de overwinning de laatste plaats in de Eredivisie over aan Fortuna Sittard. De gepromoveerde Limburgers, die zaterdag tegen FC Utrecht (1-1) hun tweede punt pakten, hebben als enige ploeg dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie