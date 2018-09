Heracles bezorgt AZ eerste nederlaag, PEC verslaat geplaagd Groningen

In de beginfase van het uitduel met Heracles was er nog niets aan de hand voor AZ, dat door een doelpunt van Myron Boadu al na twee minuten aan de leiding ging. De thuisploeg maakte echter nog voor rust gelijk via Mohammed Osman.

Na rust ging de thuisploeg verder waar het gebleven was. Kristoffer Peterson tekende in de vijftigste minuut voor de 2-1 en Lerin Duarte vergrootte de marge tien minuten later naar twee. AZ deed vijf minuten nog wat terug via Björn Johnsen, maar de gelijkmaker bleef uit.

Heracles maakte zo een einde aan de sterke seizoenstart van AZ in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom, dat ruime zeges boekte op NAC en FC Emmen en tegen Vitesse gelijkspeelde, blijft op zeven punten steken.

Dat zijn er evenveel als Heracles, dat door de 3-1-zege naar de vierde plek stijgt op de ranglijst.

AZ nog vroeg op rozen door Boadu

AZ kende nog een droomstart in het Polman Stadion dankzij een treffer van Boadu. De jonge aanvaller werd aan de linkerkant weggestuurd door Oussama Idrissi en wist de bal vanuit een moeilijke hoek achter doelman Janis Blaswich te werken, zijn derde treffer van het seizoen.

Ruim tien minuten later toonde AZ wederom dreiging met schoten van Teun Koopmeiners (geblokt) en Boadu (redding Blaswich), maar het was Heracles dat na twintig minuten toesloeg. Mohammed Osman kreeg alle ruimte om van afstand uit te halen en zag zijn harde schot op schitterende wijze hoog in het doel belanden.

Heracles voelde zich duidelijk gesterkt door de gelijkmaker en liet zich vaker voor het vijandelijke doel zien. De Heraclieden hoopten op een penalty na vermeend hands, maar ook na het bekijken van de beelden besloot scheidsrechter Jeroen Manschot de bal niet op de stip te leggen. Even later was doelpuntenmaker Osman twee keer dicht bij een tweede treffer, maar keeper Marco Bizot hield AZ op de been.

In de tweede helft liep Heracles alsnog snel weg bij de Alkmaarders. Peterson kreeg de bal voor zijn voeten na een scrimmage en schoot de bal hoog in het doel. Tien minuten later stond het al 3-1 dankzij een fraaie actie van Duarte, die vanaf de linkerkant naar binnen liep en Bizot verschalkte met een schot in de verre hoek.

AZ liet zich daarna vaker voor het doel zien, maar de Alkmaarse dreiging leidde pas vijf minuten voor tijd tot een doelpunt. Spits Johnsen werkte na een scrimmage de 3-2 binnen. Daarmee werd het nog wel even spannend, maar Heracles bleef voor eigen publiek overeind.

PEC te sterk voor geplaagd FC Groningen

PEC Zwolle verliet eerder op zondag de laatste plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van 't Schip pakte na drie nederlagen op rij uit bij FC Groningen de eerste punten van het seizoen: 0-1.

De bezoekers hadden de overwinning te danken aan Vito van Crooy, die in de 64e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Groningen had in de eerste helft een handvol goede kansen op de openingstreffer laten liggen.

Voor PEC Zwolle zijn het niet alleen de eerste punten van dit seizoen, maar ook de eerste van 2018 op vreemde bodem. Als enige Eredivisionist verloor de ploeg uit Overijssel dit kalenderjaar tot aan dit weekend alle uitwedstrijden.

FC Gronigen kende al een slechte competitiestart met nederlagen tegen Vitesse en Willem II, waarna vorige week uit bij De Graafschap (0-1) de eerste zege werd geboekt. Met drie punten uit vier duels staat de ploeg van de nieuwe trainer Danny Buijs voorlaatste. PEC is nu de nummer zestien.

Warmerdam laat kansen voor Groningen onbenut

Django Warmerdam mocht het zich aanrekenen dat FC Groningen, dat in de eerste helft de betere ploeg was, niet met een voorsprong mocht gaan rusten. De middenvelder stuitte twee keer op PEC-doelman Mickey van der Hart en schoot een keer in kansrijke positie voorlangs.

Na een uur spelen kwam PEC Zwolle vanuit het niets op voorsprong. Een inzet van Mike van Duinen werd nog gekeerd door keeper Sergio Padt, maar in de rebound was Van Crooy alsnog trefzeker. Die achterstand kon FC Groningen, ondanks een grote kans voor invaller Uriel Antuna, niet meer repareren.

PEC Zwolle draagt door de overwinning de laatste plaats in de Eredivisie over aan Fortuna Sittard. De gepromoveerde Limburgers, die zaterdag tegen FC Utrecht (1-1) hun tweede punt pakten, hebben als enige ploeg dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie