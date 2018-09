NEC-keeper Coutinho (36) stopt per direct vanwege motivatieproblemen

Als reden geeft de voormalig keeper van onder meer NAC Breda, Vitesse en ADO Den Haag aan dat hij dat hij de motivatie mist om nog langer door te gaan.

Coutinho, die afgelopen seizoen nog reservedoelman was van AZ, verbond zich deze zomer voor een seizoen aan NEC, waar hij de eerste twee duels in de Keuken Kampioen Divisie ook gewoon onder de lat stond.

Afgelopen vrijdag ontbrak hij echter in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Naar nu blijkt had Coutinho motivatieproblemen. De van Jong Ajax overgekomen Norbert Alblas nam zijn plek op doel in.

'Speelde al langer met gedachte om te stoppen'

De doelman zegt zelf al langer met de gedachte te hebben gespeeld om te stoppen. "Na de fijne en goede gesprekken die ik deze zomer heb gevoerd met NEC waren alle twijfels weg en ging ik vol enthousiasme deze uitdaging aan", zegt hij op de website van de club.

"De afgelopen periode is dit gevoel toch weer bij mij gaan leven en ik heb het niet van me af kunnen zetten. Ik kan en wil alleen voor NEC spelen als ik honderd procent ben en alles kan geven, want dat verdienen de mensen op kantoor, de supporters, de staf en ook mijn teamgenoten."

Directeur Remco Oversier noemt de beslissing van zijn keeper moedig. "Uiteraard is het voor ons als club ontzettend jammer en balen dat dit gebeurt, maar in dit geval gaat het belang van de mens Gino Coutinho boven het belang van de club NEC. Het is een moedige keuze."

