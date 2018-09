Scorende Weghorst ziet droom uitkomen met flitsende start Wolfsburg

Wolfsburg stond met zes punten uit twee duels zelfs even alleen aan kop, maar Bayern München wist later op de avond na een 0-3-zege bij Stuttgart de eerste plaats op basis van een beter doelsaldo weer over te nemen.

"Als kind droom je van dit soort wedstrijden in de Bundesliga", glunderde Weghorst in een interview met Bundesliga.com. "De pass van onze linksback Jérôme Roussillon was heel goed. Ik stond helemaal vrij en kon de bal zo inkoppen. Mooier kon het niet."

Met zijn goal zette Weghorst Wolfsburg in de 55e minuut op een 1-2-voorsprong. Zijn ploeggenoot Renato Steffen stelde vijf minuten later de overwinning veilig.

Weghorst maakte spraakmakend debuut in Bundesliga

De 26-jarige aanvaller kende vorige week in eigen huis tegen Schalke 04 (2-1) een spraakmakend Bundesliga-debuut. Hij kreeg rood vanwege een vermeende kopstoot, maar die beslissing werd later alsnog teruggedraaid na ingrijpen door de VAR en omgezet in geel.

Weghorst kreeg deze week ook een teleurstelling te verwerken. Hij werd door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de definitieve selectie voor de komende interlands tegen Peru en Frankrijk, terwijl hij nog wel deel uitmaakte van de voorselectie.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Bundesliga