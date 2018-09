El Khayati komt belofte aan familie na met vier goals voor ADO

El Khayati mocht als beloning de wedstrijdbal mee naar huis nemen en loste daarmee een belofte aan het thuisfront in. "Ik zei na die gemiste penalty al tegen mijn familie dat ik alsnog voor die bal zou zorgen. Dat komt nu nog uit ook."

De 28-jarige middenvelder ging op het kunstgras in Rotterdam gewoon weer achter de bal staan toen ADO na twintig minuten, bij een 0-0-stand, een penalty kreeg.

"Ik ben geen speler die met druk voetbalt. Al kan ik niet ontkennen dat ik nu wel iets van druk voelde. Gelukkig ging deze wel binnen."

El Khayati niet blij met publiekswissel

Na zijn penalty maakte El Khayati er vlak voor rust op schitterende wijze 0-2 van. Met nog twee afstandsschoten tilde de oud-speler van onder andere FC Den Bosch, NAC Breda en Queens Park Rangers de stand naar 0-4, waarna Excelsior laat in de wedstrijd nog iets dichterbij kwam.

"Ze zaten er allemaal lekker in. Ik ben wel een speler die iets moois kan doen als hij wat ruimte krijgt. Hier ben ik superblij mee", zei de Rotterdammer, die zich met zes goals topscorer van de Eredivisie mag noemen.

El Khayati kreeg in de blessuretijd een publiekswissel, maar echt blij was hij daar niet mee. "Puur omdat ik dacht: misschien kan ik ook nog wel de vijfde maken. Dan praten we daar over twintig jaar nog over. Maar nu met vier doelpunten misschien ook wel hoor."

ADO Den Haag is, mede dankzij de goals van El Khayati, voorlopig opgeklommen naar vijfde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk had de eerste twee wedstrijden van het seizoen nog verloren.

