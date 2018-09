Cocu vindt dat Fenerbahçe zich 'moet schamen' na nieuwe nederlaag

Cocu zocht na het 2-3-verlies in eigen huis, waardoor Fenerbahçe is weggezakt naar de twaalde plaats in de Turkse Süper Lig, niet naar excuses en haalde hard uit naar zijn ploeg.

"Ik heb niet veel te zeggen over deze wedstrijd, alleen dat we ons moeten schamen voor deze prestatie", zei hij op de persconferentie. "Natuurlijk zijn er wijzigingen geweest in de selectie, maar dat kan nooit de reden zijn van deze nederlaag."

Fenerbahçe kwam in Istanbul tot twee keer toe op voorsprong, maar bleef uiteindelijk toch met lege handen achter. De Nederlander Tjaronn Chery, oud-speler van onder andere ADO Den Haag en FC Groningen, maakte de winnende voor Kayserispor.

"Als je op een 2-1-voorsprong komt, moet je de wedstrijd slim uitspelen", oordeelde Cocu. "We hadden hier vanavond gewoon moeten winnen."

Trainer hoopt om ommekeer na interlandperiode

Cocu werd pas eind juni aangesteld als trainer van de negentienvoudig kampioen, maar amper twee maanden later staat hij al stevig onder druk. Naast de slechte resultaten in de competitie werd Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Benfica.

De 101-voudig international hoopt dat hij de tijd krijgt om het tij nog te keren. "Ik geloof dat we uit deze situatie kunnen komen, al zal het niet gemakkelijk zijn."

"Als je op zo'n manier verliest, daalt je zelfvertrouwen naar het nulpunt. Maar alle spelers gaan soms door een mindere periode. Laten we voorlopig bescheiden blijven en niet meer over een kampioenschap praten."

Door de interlandperiode staat de volgende wedstrijd voor Fenerbahçe, uit tegen Konyaspor, pas op 16 september op het programma. "Ik denk dat die pauze goed voor ons is. We krijgen dan de tijd om te evalueren waar het mis is gegaan."

