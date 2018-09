Van Bommel geeft PSV'ers compliment voor scherpte tegen Willem II

"Het ging de voorbije dagen alleen maar over de Champions League. Bij de bakker, maar ook als je even voor een verkeerslicht stond. Dan zag je weer wat duimpjes van mensen omhooggaan. Je moet dan echt even omschakelen. Dit zijn de lastigste wedstrijden", zei Van Bommel.

Willem II kreeg in de 4e minuut via Fran Sol een grote kans, maar daarna nam PSV de controle over en scoorde voor rust al vier keer.

"Ondanks de vele wedstrijden bleven mijn spelers het uitvoeren zoals we graag willen. Dat is een compliment waard, maar we kunnen nog beter."

Van Bommel begon met dezelfde elf basisspelers als woensdag tegen BATE Borisov. Hij liet in het midden of hij later in het seizoen wel gaat rouleren in drukke speelweken. "Wij stellen het elftal op dat de meeste kans maakt om te winnen."

Lovende woorden voor Bergwijn

De voormalig middenvelder had ook lovende woorden over voor Steven Bergwijn. De jonge aanvaller is in de beginweken van het seizoen een van de betere spelers van PSV en nam ook tegen Willem II weer twee doelpunten voor zijn rekening.

Bondscoach Ronald Koeman vindt Bergwijn nog niet klaar voor het Nederlands elftal. Als Van Bommel het voor het zeggen had, zat Bergwijn wel bij de selectie voor de komende twee interlands tegen Peru en Frankrijk.

"Ik vind Bergwijn een topspeler. Hij maakt een heel goede ontwikkeling door. In mijn ogen is hij Oranje-waardig. Maar het is niet aan mij. Koeman bepaalt wie hij selecteert. Hij is de bondscoach."

PSV is de enige club die na vier speelrondes nog zonder puntenverlies is in de Eredivisie. De regerend landskampioen heeft vijf punten voorsprong op naaste achtervolgers AZ en Ajax, die zondag in actie komen tegen respectievelijk Heracles Almelo (uit) en Vitesse (uit).

