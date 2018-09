El Khayati schrijft historie voor ADO met vier goals tegen Excelsior

De 29-jarige El Khayati, die vier jaar geleden nog voor de amateurs van Kozakken Boys speelde, is de eerste ADO-speler ooit die vier keer scoort in een uitwedstrijd. Harry van der Laan, Lex Rijnvis en Roel Timmers maakten namens de Haagse club ooit vier treffers in een thuisduel in de Eredivisie.

El Khayati maakte de 0-1 vanaf de strafschopstip en tekende nog voor rust voor de 0-2. In de tweede helft was de middenvelder nog twee keer trefzeker, waarna Mikael Anderson en Denis Mahmudov de stand draaglijker maakten voor Excelsior.

Door de zege staat ADO met zes punten uit vier wedstrijden stevig in het linkerrijtje, terwijl de ploeg van trainer Alfons Groenendijk begon met twee nederlagen. Excelsior heeft twee punten minder.

El Khayati is nieuwe topscorer Eredivsie

Vorig seizoen was El Khayati met acht goals al behoorlijk productief voor ADO en nu staat de teller al op zes goals, waarmee hij topscorer is van de Eredivisie. Vorige week tegen Fortuna miste El Khayati nog een strafschop, maar tegen Excelsior ging hij zaterdag na 21 minuten gewoon weer achter de bal staan. De overtreding was van Lorenzo Burnet op Elson Hooi en El Khayati maakte geen fout vanaf elf meter.

De tweede goal van El Khayati, vlak voor rust, was van grote schoonheid. Op aangeven van spits Tomas Necid, die zijn debuut maakte voor ADO, krulde hij de bal van twintig meter schitterend in de bovenhoek.

Bij de derde goal van de geboren Rotterdammer was Necid opnieuw aangever. De van Bursaspor overgekomen Tsjech legde na 65 minuten terug en El Khayati klopte doelman Sonny Stevens met een laag schot. Vier minuten later was het kwartet compleet voor El Khayati. Weer schoot van afstand en net als bij de 0-2 vloog de bal met een krul in de hoek.

Groenendijk gunt El Khayati publiekswissel

Met de riante 0-4-voorsprong nam ADO gas terug en Excelsior maakte daar gebruik van. De IJslander Anderson schoot in de zeventigste minuut uit een lastige hoek knap raak en twee minuten later bracht Mahmudov de stand met een schot in de verre hoek op 2-4.

ADO vreesde even dat het nog erger zou worden, maar meer Rotterdamse goals bleven. Groenendijk zag daardoor gelegenheid El Khayati een publiekswissel te geven om hem zo te bedanken voor zijn vier goals.

