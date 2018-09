PSV blijft zonder puntenverlies na ruime thuiszege op Willem II

Halverwege stond PSV al op een 4-0-voorsprong door doelpunten van Jorrit Hendrix (7e minuut), Steven Bergwijn (13e minuut), Gaston Pereiro (35e minuut uit een strafschop) en Nick Viergever (44e minuut).

In de tweede helft kwam Willem II nog wel terug tot 4-1 dankzij een treffer van Fran Sol (46e minuut), maar opnieuw Viergever (49e minuut) en Bergwijn (72e minuut) bepaalden de eindstand op 6-1.

PSV is de enige club die na vier speelrondes nog zonder puntenverlies is. De regerend landskampioen heeft vijf punten voorsprong op naaste achtervolgers AZ en Ajax, die zondag in actie komen tegen respectievelijk Heracles Almelo (uit) en Vitesse (uit).

PSV ontsnapt aan achterstand

PSV ontsnapte tegen Willem II wel vroeg in de wedstrijd aan een achterstand. De thuisclub had het geluk dat Sol na een slim passje van Atakan Akkaynak op de paal schoot.

Het zorgde ervoor dat PSV gelijk bij de les was, met als gevolg dat een paar minuten later de 1-0 viel. Hendrix nam een afvallende bal in één keer op zijn schoen en zag zijn poging via de vingertoppen van doelman Timon Wellenreuther in de kruising verdwijnen.

Het bleek gek genoeg direct de genadeklap voor Willem II. De Tilburgers vernederden vorige week nog in eigen huis Heracles Almelo met 5-0, maar van het toen opgedane vertrouwen was in het Philips Stadion nog maar weinig over.

PSV maakte handig gebruik van de ontstane ruimtes en liep nog voor rust uit naar 4-0 via Bergwijn (krul in de verre hoek), Pereiro (strafschop nadat de VAR was ingeschakeld) en Viergever (rebound op schot van Luuk de Jong).

Tweede helft een formaliteit

Door de 4-0-stand was de tweede helft een formaliteit. Dat ging niet ten koste van de amusementswaarde, want binnen vijf minuten deed Willem II iets terug door Sol (knap schot uit de draai) en vergrootte PSV de marge weer naar vier dankzij opnieuw Viergever (ingestudeerde vrije trap).

Trainer Mark van Bommel zag vervolgens gelegenheid om Viergever wat rust te geven en de transfervrij van het Chinese Jiangsu Suning overgekomen Trent Sainsbury ruim een half uur voor tijd te laten debuteren voor PSV.

De thuisploeg nam geen gas terug en bleef op zoek gaan naar nog meer goals. Uiteindelijk was alleen Bergwijn uit een kundige voorzet van Angelino nog voor de tweede keer trefzeker.

Toen de eindstand al op het scorebord stond, viel Vurnon Anita nog in bij Willem II. De van Leeds United gehuurde middenvelder maakte zijn eerste Eredivisie-minuten sinds hij in 2012 bij Ajax vertrok.

