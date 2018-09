VVV-Venlo en Heerenveen in balans, Fortuna pakt punt tegen FC Utrecht

Sam Lammers zorgde na een half uur spelen voor de 0-1, waarna de van FC Utrecht gehuurde Joosten bij zijn debuut voor VVV halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde. Beide ploegen begonnen het seizoen met een zege, maar zijn inmiddels drie wedstrijden op rij zonder overwinning. Zowel VVV als Heerenveen staat na vier duels op vijf punten.

Heerenveen was in de openingsfase de betere ploeg. Dat leidde onder meer tot een gevaarlijke vrije trap van Yuki Kobayashi, die door VVV-doelman Lars Unnerstall stijlvol werd gekeerd. Hoewel de gasten daarna de betere ploeg bleven, waren de kansen schaars.

Pas na een half uur dook Heerenveen weer op voor het Venlose doel, maar het was wel meteen raak. Lammers kreeg de bal met zijn rug naar het doel aangespeeld en verschalke Unnerstall met een schuiver in de verre hoek. Het was het eerste doelpunt voor Heerenveen voor de van PSV gehuurde spits. VVV zette daar buiten een schot van Johnatan Opoku in het zijnet weinig tegenover.

Trainer Maurice Steijn bracht na rust met Joosten een verse kracht bij de Venlonaren. De spits werd vlak voor de transferdeadline op huurbasis overgenomen van FC Utrecht. Joosten zorgde halverwege de tweede helft voor de 1-1 door een afvallende bal binnen te schieten.

In de slotfase kregen beide ploegen volop kansen. Heerenveen-verdediger Kik Pierie volleerde de bal naar de bovenhoek, maar Unnerstall tikte de bal over de lat. Aan de overkant stuitten Jay-Roy Grot en Opoku op de Friese defensie. Het bleef daardoor bij 1-1.

Fortuna nog zonder zege in Eredivisie

Bij Fortuna tegen FC Utrecht leek Urby Emanuelson met zijn eerste Eredivisie-goal sinds 2010 de uitploeg aan een 0-1-zege te helpen, maar vlak voor tijd maakte Andrija Novakovich gelijk voor de Limburgers. Het was het tweede punt dit seizoen voor Fortuna, dat eerder met 1-1 gelijkspeelde tegen Excelsior. FC Utrecht heeft vijf punten uit vier wedstrijden.

Doelpuntenmaker Novakovich liet zich al in het begin van de wedstrijd gelden. De Amerikaanse aanvaller, die deze zomer overkwam van Telstar, zette keeper David Jensen met twee doelgerichte acties meteen aan het werk.

Na de moeilijke beginfase kwam FC Utrecht beter in de wedstrijd. In de 28e minuut haalde Emanuelson hard uit en keeper Alexei Koselev kon de bal nog net wegtikken.

Na de rust was FC Utrecht de betere ploeg. Leon Guwara schoot op de paal en Gyrano Kerk werd door Wessel Dammers van scoren afgehouden. Nadat Koselev een inzet van Van de Streek met grote moeite had gestopt, opende Emanuelson de score nadat hij fortuinlijk in balbezit was gekomen (0-1).

Novakovich maakte een kwartier voor tijd 1-1, ook niet zonder geluk. Daar bleef het bij, al kopte Novakovich nog op de paal.

