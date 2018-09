Real ruim langs Leganés, De Vrij boekt eerste zege met Internazionale

Real is door de overwinning na drie wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies en gaat aan kop in de Primera Division. FC Barcelona kan zondag ook negen punten komen. De ploeg van trainer Ernesto Valverde speelt om 18.30 uur in Camp Nou tegen SD Hueasca en de van ribblessure herstelde Jasper Cillessen behoort weer tot de selectie. Atlético staat op vier punten.

Bij Real maakte de van Chelsea gekochte Thibaut Courtois zijn debuut, nadat Keylor Navas de laatste wedstrijden de voorkeur kreeg. De Belg zag Gareth Bale snel 1-0 maken, maar een paar minuten later was het weer gelijk. Casemiro beging een overtreding op Javi Eraso, waardoor Léganes een penalty kreeg. De Argentijn Guido Carrillo maakte oog in oog met Courtois geen fout.

In de tweede helft kopte Karim Benzema de 2-1 binnen. De scheidsrechter leek het doelpunt af te keuren, maar bedacht zich na het zien van de videobeelden. Na het tweede doelpunt van Benzema, die nu tegen alle clubs in de Primera Division heeft gescoord, maakte Sergio Ramos uit een strafschop de 4-1.

Eerste nederlaag voor Atlético Madrid

De 2-0-nederlaag van Atlético bij Celta was het eerste verlies voor de Madrilenen dit Primera Division-seizoen. Maximiliano Gómez opende vlak na rust de score voor de thuisploeg na een misser van verdediger Diego Godín. Iago Aspas verdubbelde de marge zes minuten later.

Atlético moest de laatste twintig minuten ook nog eens met tien man verder. Stefan Savic kreeg zijn tweede gele kaart na een handsbal. Gustavo Cabral leek nog de 3-0 voor Celta te maken, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Oud-PSV'er Santiago Arias maakte in de tweede helft als invaller zijn eerst minuten voor Atlético, dat nu vier punten heeft uit drie wedstrijden. Celta is nog ongeslagen en heeft na drie duels zeven punten.

Ronaldo scoort weer niet voor Juventus

In de Serie A wacht Cristiano Ronaldo na drie wedstrijden nog altijd op zijn eerste goal voor Juventus, dat met negen punten aan kop gaat. De club uit Turijn versloeg het gepromoveerde Parma met 1-2.

Mario Mandzukic scoorde wel in Stadio Ennio Tardini. De aanvaller van Juventus opende binnen twee minuten de score na een voorzet van Juan Cuadrado.

In de 33e minuut kwam Parma op gelijke hoogte via de Ivoriaanse aanwinst Gervinho, waarna Blaise Matuidi in de 58e minuut de 1-2-eindstand op het scorebord zette. De Franse middenvelder van Juventus schoot raak na een fraai hakje van Mandzukic.

Nainggolan trefzeker voor Internazionale

Bij Bologna tegen Internazionale (0-3) scoorden Radja Nainggolan, Antonio Candreva en Ivan Perisic in respectievelijk de 66e, 82e en 85e minuut.

De Vrij, die vorige week in de teleurstellend in 2-2 geëindigde thuiswedstrijd tegen Torino nog trefzeker was, deed zoals gebruikelijk deze jaargang de volle negentig minuten mee. Datzelfde gold aan de kant van Bolgna voor Mitchell Dijks, die bij zijn nieuwe club als linkermiddenvelder fungeert in een 3-5-2-systeem.

Internazionale steeg door de overwinning van de twaalfde naar de zevende plaats op de ranglijst met vier punten uit drie wedstrijden.

Paris Saint-Germain ontsnapt aan eerste puntenverlies

In de Ligue 1 ontsnapte Paris Saint-Germain aan het eerste puntenverlies. De Parijzenaars wonnen ternauwernood met 2-4 bij Nîmes Olympique.

Paris Saint-Germain leek aanvankelijk een eenvoudige avond tegemoet te gaan doordat het halverwege al op een 0-2-voorsprong stond door doelpunten van Neymar en Angel Di Maria.

Nîmes Olympique kwam in de tweede helft echter verrassend langszij dankzij treffers van Antonin Bobichon en Teji Savanier, maar Paris Saint-Germain trok alsnog aan het langste eind via goals van Kylian Mbappe en Edinson Cavani.

In de blessuretijd vond nog een opstootje plaats op het veld, waarna Mbappé en Savanier een rode kaart kregen en dus de komende weken geschorst zijn.

