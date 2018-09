PSV-trainer Van Bommel houdt tegen Willem II vast aan zelfde spelers

Daardoor houdt Pablo Rosario gewoon zijn basisplaats op het middenveld. De net aangetrokken Erick Gutiérrez, overgenomen van Pachuca, is nog niet van de partij. Rosario krijgt op het middenveld gezelschap van Jorrit Hendrix en Gáston Pereiro.

Ook de vrijdag van Bursaspor overgekomen linksback Aziz Behich is niet van de partij. De achterste linie wordt gevormd door Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever en Angeliño. Op doel staat Jeroen Zoet.

Aanvoerder Luuk de Jong staat voorin. De voor Oranje geselecteerde spits krijgt op de flanken gezelschap van Hirving Lozano en Steven Bergwijn, die ondanks zijn goede vorm niet bij de selectie van Oranje zit. Het Nederlands elftal speelt donderdag een oefenduel met Peru. Drie dagen later is Frankrijk de opponent in de Nations League.

Anita begint bij Willem II op bank

Bij Willem II is Vurnon Anita bankzitter. De middenvelder trok vrijdag op de slotdag van de transfermarkt verrassend naar de Tilburgse formatie. Hij wordt voor een jaar gehuurd van Leeds United.

Coach Adrie Koster heeft net als zijn collega Van Bommel geen wijzigingen doorgevoerd. Hij had daar na de 5-0-zege op Heracles Almelo ook weinig reden toe. Fran Sol, die toen een hattrick maakte, staat dus opnieuw in de spits.

De aftrap in het Philips Stadion is om 19.45 uur. Arbiter is Jochem Kamphuis.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Opstelling: Willem II: Wellenreuther; Dankerlui, Lewis, Heerkens, Palacios; Akkaynak, Crowley, Llonch; Özbiliz, Sol, Avdijaj.

