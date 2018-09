Weghorst trefzeker voor Wolfsburg, Willems krijgt rood bij Frankfurt

Weghorst was in de 55e minuut verantwoordelijk voor de 1-2 door van dichtbij een voorzet van Jerome Roussillon tegendraads binnen te koppen.

Het was voor de deze zomer van AZ overgekomen spits zijn eerste treffer in dienst van Wolfsburg, nadat hij in de voorbereiding in vriendschappelijk verband al wel een aantal keer het net wist te vinden.

De Oranje-international kende vorige week in eigen huis tegen Schalke 04 (2-1) een spraakmakend Bundesliga-debuut. Hij ontving in eerste instantie rood vanwege een vermeende kopstoot, maar die beslissing werd teruggedraaid door de VAR waardoor hij mocht blijven staan.

Weghorst was de enige Nederlander bij Wolfsburg die speelde tegen Bayer Leverkusen. Paul Verhaegh bleef op de bank zitten, terwijl Jeffrey Bruma ontbrak in de selectie.

Willems vertolkt negatieve hoofdrol bij Eintracht Frankfurt

Willems vertolkte een negatieve hoofdrol bij Eintracht Frankfurt. De verdediger werd al in de 32e minuut van de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen met rood uit het veld gestuurd vanwege een slaande beweging.

Eintracht Frankfurt stond op dat moment op een 0-1-achterstand, trok de stand vervolgens nog wel gelijk via een benutte strafschop van oud-FC Utrechter Sebastian Haller, maar verloor uiteindelijk alsnog dankzij een late goal van voormalig Vitessenaar Milot Rashica.

Jonathan de Guzman deed bij Eintracht Frankfurt alleen de laatste twintig minuten mee, terwijl Davy Klaasen aan de kant van Werder Bremen aan de aftrap verscheen.

Boëtius maakt voor het eerst opwachting bij Mainz

Jean-Paul Boëtius maakte voor het eerst zijn opwachting bij 1. FSV Mainz 05. De aanvaller, die bij Feyenoord niet langer gewenst was, kwam in de uitwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg halverwege de tweede helft binnen de lijnen, maar kon niets meer veranderen aan de 1-1-stand.

Jeffrey Gouweleeuw speelde met FC Augsburg op eigen veld met 1-1 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach en TSG 1899 won zonder Joshua Brenet en Justin Hoogma voor eigen publiek met 3-1 van het SC Freiburg van reservedoelman Mark Flekken.

Wolfsburg is de enige club die na twee speelrondes nog zonder puntenverlies is, maar later dit weekend kunnen ook titelverdediger Bayern München (uit tegen VfB Stuttgart) en Hertha BSC (uit tegen Schalke 04) zich in dat rijtje voegen.

Borussia Dortmund kwam vrijdag al in actie. De ploeg van de nieuwe trainer Lucien Favre moest bij Hannover 96 genoegen nemen met een teleurstellend 0-0-gelijkspel.

