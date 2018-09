Ajacied Ziyech was deze zomer persoonlijk rond met AS Roma

"Ik ben heel dicht bij een transfer naar Roma geweest", vertelt Ziyech zaterdag op de website van de Amsterdamse club. "Ik was persoonlijk rond, maar de clubs niet. Dat was jammer, ik had graag de stap gezet. Maar daarna heb ik de knop omgezet."

Roma, de nummer drie van het vorige Serie A-seizoen, was lang niet de enige club die deze zomer concrete interesse had in Ziyech, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Ajax.

"Maar die andere clubs waren niet het ideale plaatje voor mij", vertelt de Marokkaans international. "Voor die clubs wilde ik Ajax niet inruilen. Ik heb altijd gezegd: alles moet kloppen, anders blijf ik hier."

'Niet verwacht dat ik nog voor Ajax zou spelen'

Ziyech erkent wel dat hij eind vorig seizoen nog uitging van een vertrek. "Ik had niet verwacht dat ik nu nog voor Ajax zou spelen. Waarom ik hier nu nog ben? Ik heb geen top-WK gespeeld. En daarna heb ik gewoon mijn ding gedaan."

Na de voorronde Champions League-wedstrijden tegen Standard Luik wist Ziyech al dat hij zou blijven. "Ik was er toen van overtuigd dat we ons voor de Champions League zouden plaatsen, ook al moesten we nog een ronde overleven. Het voelde allemaal goed en dat is nu nog zo."

"Ik ben gelukkig en denk dat ik in de beste fase van mij carrière zit. Het is nu heerlijk om voor Ajax te spelen, iedereen werkt voor elkaar en het plezier spat er vanaf."

'Het is een stukje waardering van de club'

Het goede spel van Ziyech in de eerste weken van de competitie werd door Ajax beloond met een flink verbeterd contract. "Dat is een stukje waardering van de club en daar ben ik blij mee", zegt de oud-speler van FC Twente en sc Heerenveen, die het seizoen af zal maken bij Ajax. Een winters vertrek sluit hij uit.

"Een wintertransfer is niet ideaal. Als je ergens nieuw komt, moet je dat aan het begin van een seizoen doen. Ook in de winter blijf ik dus bij Ajax."

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax en Ziyech is zondag om 14.30 uur uit tegen Vitesse. Het duel in de GelreDome staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel.

