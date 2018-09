'Spurs'-spits Son wint met Zuid-Korea Aziatische Spelen en hoeft niet in dienst

Alle Zuid-Koreanen zijn verplicht om twee jaar in militaire dienst te gaan. Als de voetballers niet van Japan hadden gewonnen, had Son zo goed als zeker op korte termijn het leger in gemoeten.

De gouden plak was een vereiste voor de spelers van de Zuid-Koreaanse selectie om alsnog gevrijwaard te worden van de militaire dienst.

Voor een aantal spelers gold al dat zij het leger niet in hoefden, aangezien Zuid-Korea ook in 2014 de titel pakte op de Aziatische Spelen. Son ontbrak toen echter omdat zijn toenmalige club Bayer Leverkusen hem niet had vrijgegeven voor het toernooi.

Het finale van de Aziatische Spelen eindigde na negentig minuten in 0-0, waardoor verlenging voor de beslissing moest zorgen. Daarin nam Zuid-Korea via Lee Seung-woo en Hwang Hee-chan de leiding. Ueda Ayase deed wat terug voor Japan, maar de Koreanen hielden stand.

De zege van Zuid-Korea zorgt ook in Londen voor grote opluchting. Son ligt bij de 'Spurs' nog vijf jaar vast.