Chelsea en Liverpool blijven na vier duels foutloos in Premier League

Door de vierde overwinning op rij gaan beide topploegen aan de leiding. Achtervolgers Tottenham Hotspur en Watford wonnen allebei hun eerste drie duels en staan zondag tegenover elkaar.

Chelsea kwam tegen Bournemouth, waar Nathan Aké in de basis stond, laat op gang. Invaller Pedro opende in de 72e minuut de score. De net ingevallen Spanjaard schoot raak na een combinatie met Olivier Giroud, die eveneens net in het veld stond.

Eden Hazard besliste het duel in de slotfase. De Belg sneed vanaf links naar binnen, ging een één-twee aan met Marcos Alonso en passeerde doelman Asmir Begovic.

Alisson baalt na zijn blunder

Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum

Bij Liverpool hadden de Nederlandse Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum een basisplaats. Sadio Mané en Roberto Firmino waren namens de 'Reds' voor rust trefzeker in het King Power Stadium. Leicester kwam niet verder dan een eretreffer van Rachid Ghezzal halverwege de tweede helft na een blunder van Alisson.

De Braziliaanse keeper, deze zomer voor een bedrag van 62,5 miljoen euro overgekomen van AS Roma, probeerde aanvaller Kelechi Iheanacho uit te kappen, maar die ontfutselde Alisson de bal en stelde Ghezzal in staat om de 1-2 binnen te schuiven.

Landskampioen Manchester City speelt later op zaterdag nog tegen Newcastle United. Manchester United gaat zondag op bezoek bij Burnley. Dan spelen ook Cardiff City en Arsenal tegen elkaar.

Eerste zeges voor Southampton en Wolverhampton

Wesley Hoedt pakte met Southampton de volle buit bij Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt het hele duel speelde: 0-2. Jairo Riedewald bleef bij de thuisploeg op de bank. Danny Ings en Pierre-Emile Höjbjerg waren trefzeker. Het was de eerste zege voor Southampton van het seizoen.

Davy Pröpper en invaller Jürgen Locadia pakten met Brighton & Hove Albion een punt tegen het gepromoveerde Fulham. Glenn Murray scoorde twee keer, André Schürrle en Aleksandar Mitrovic waren voor Fulham trefzeker.

Terence Kongolo en Rajiv van La Parra hielden met Huddersfield Town een punt over aan het uitduel met Everton: 1-1. West Ham United verloor thuis met 0-1 van Wolverhampton Wanderers, dat net als Fulham nieuw is op het hoogste niveau. Het is al de vierde nederlaag op rij voor de 'Hammers', terwijl de 'Wolves' voor het eerst wonnen.

