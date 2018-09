Ajax maakt Ziyech na uitblijven transfer een van bestbetaalde spelers

Ajax had de 25-jarige Marokkaan de belofte gedaan hem een van de bestbetaalde spelers te maken als hij niet zou vertrekken. Ziyechs zaakwaarnemer Mustapha Nakhli heeft daar de laatste dagen flink over onderhandeld.

Nu de markt gesloten is, is de club die toezegging nagekomen, bevestigt een woordvoerder van Ajax in gesprek met persbureau ​ANP. "Zijn contract is opgewaardeerd."

Ziyech heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij eigenlijk op een transfer naar een topcompetitie aasde, maar hij wilde niet koste wat kost weg uit Amsterdam. "Als het moet gebeuren, gebeurt het. Komt het niet, dan kan ik me er ook niet mee bezighouden", zegt hij in een interview met De Telegraaf.

"Mustapha houdt dat ver bij me vandaan. Als alles concreet is en als het contract klaarligt, dan hoor ik het wel. Zo is onze band. Ik vertrouw hem blindelings."

Hoewel de in Dronten geboren international van Marokko de laatste maanden veelvuldig aan buitenlandse clubs gelinkt werd, bleef een transfer dus uit. Daardoor speelt de linkspoot zeker tot januari voor Ajax, dat hem in de zomer van 2016 van FC Twente overnam.

'Rugnummer-rel' heeft geen invloed op Ziyech

Daar arriveerde hij twee jaar eerder op het moment dat Dusan Tadic naar Southampton vertrok. Die Serviër is nu zijn teamgenoot bij Ajax, maar draagt het rugnummer 10 dat vorig seizoen nog in het bezit van Ziyech was.

Dat leverde vorige maand een klein relletje op, maar volgens Ziyech was dat slechts een storm in een glas water. "Het is voor mij puur de manier waarop het is gegaan. Hoe het naar mij is gecommuniceerd. Daar was ik het niet mee eens", zegt hij over het handelen van directeur spelersbeleid Marc Overmars en trainer Erik ten Hag.

Ziyech met Tadic

Het heeft volgens Ziyech ook geen enkele invloed op zijn band met Tadic. "Ik kan Dusan niks kwalijk nemen. We hebben er samen niet eens over gesproken. Ik hoef er ook niet met hem over te praten. De club heeft hem een belofte gedaan en dan moeten ze die nakomen. Zo simpel is het."

"Ik ben professioneel genoeg om mijn taak uit te voeren en ik heb al weken laten zien dat het geen enkele invloed op me heeft. En dat zal ik het hele seizoen nog laten zien", verzekert de aanvallende middenvelder.

Ajax mede dankzij Ziyech in groepsfase Champions League

Ziyech is dit seizoen uitstekend op dreef voor Ajax en speelde een belangrijke rol bij het overleven van drie Champions League-voorrondes. Mede dankzij twee goals van hem bereikten de Amsterdammers de groepsfase van het Europese miljoenenbal.

Daarin werd de winnaar van 1995 donderdag aan Bayern München, Benfica en AEK Athene gekoppeld. In de Eredivisie staat Ajax na drie wedstrijden derde. Zondag gaat de ploeg van Ten Hag op bezoek bij Vitesse.

