Nederland benadert zomers transferrecord ondanks rustige Deadline Day

In de nacht van vrijdag op zaterdag sloot om klokslag 00.00 uur de markt in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De transfer van Jean-Christophe Bahebeck naar FC Utrecht was om 23.48 uur de laatste die geregistreerd werd door de KNVB.

In andere landen, zoals Engeland en Italië, moesten clubs hun selectie al eerder op orde hebben. Daardoor waren er op de laatste dag relatief weinig transfers. Waar vorig jaar in de laatste 24 uur nog 80 spelers overgeschreven werden, waren dat er vrijdag slechts 33.

Desondanks kende de KNVB een productieve zomer. De 645 transfers in de voorbije window zijn bijna een evenaring van het record dat vorig jaar genoteerd werd. Toen verkasten 648 spelers van, naar of binnen Nederland.

Bij meer dan de helft van de overschrijvingen was deze periode een buitenlandse club betrokken. 207 spelers kwamen naar Nederland, terwijl 170 spelers de omgekeerde weg behandelden en hun geluk juist elders gaan beproeven. De overige 268 transfers betreffen binnenlandse verschuivingen.

Kelt Jager, die van PEC Zwolle naar Almere City FC ging, was deze zomer de eerste speler wiens transfer door de bond behandeld werd. De overstap van Bahebeck van Paris Saint-Germain naar Utrecht was de laatste die geregistreerd werd in Zeist.

Ajax tastte diep in de buidel voor Blind en Tadic

Jahanbakhsh duurste Nederlandse transfer

De duurste transfer was die van Alireza Jahanbakhsh van AZ naar Brighton & Hove Albion. De Iraanse topscorer van het voorbije Eredivisie-seizoen leverde naar verluidt zo'n 19 miljoen euro op. Daley Blind kostte een Nederlandse club het meest. Ajax haalde de 28-jarige verdediger na vier jaar voor 16 miljoen euro terug van Manchester United.

In de zomer van 2016 werden 582 overschrijvingen gedaan, in 2015 stonden 577 transfers op de teller van de KNVB. In 2014 waren dat er 533, in 2013 471 en 543 in 2012. Op 1 januari 2019 gaat de transfermarkt weer voor één maand open.