ADO huurt Kishna weer van Lazio, FC Utrecht legt PSG-spits Bahebeck vast

De 23-jarige Kishna werd vorig seizoen ook al door ADO gehuurd, maar de vleugelspeler van Lazio raakte in september zwaar geblesseerd aan zijn knie. Daardoor miste hij de rest van het seizoen.

Kishna is nog steeds aan het revalideren van zijn kruisbandblessure. De oud-Ajacied werkte de laatste tijd al bij ADO aan zijn herstel en blijft voorlopig dus ook bij de club uit de Hofstad, al laat zijn rentree nog even op zich wachten.

"Ik voelde me bij het oppakken van de revalidatie meteen alweer onderdeel van de Haagse familie", zegt Kishna op de site van ADO. "Ik heb tegen iedereen die het maar horen wilde, gezegd dat ik bij ADO wil blijven. Die club heeft al zo veel voor mij gedaan. Ik wil nog iets terugdoen."

Kishna speelde vroeger al in de jeugdopleiding van ADO, maar debuteerde in 2014 namens Ajax in de Eredivisie. Een jaar later maakte de Hagenaar de overstap naar Lazio, waar hij nog tot medio 2019 onder contract staat.

FC Utrecht rondt komst Bahebeck af

Eerder op Deadline Day verzekerde FC Utrecht zich van de komst van Bahebeck. De 25-jarige spits heeft bij Utrecht een contract tot medio 2020 getekend, met een optie voor nog twee jaar. De jeugdinternational van Frankrijk stond nog tot en met de zomer van 2019 onder contract bij PSG.

Vorig seizoen werd Bahebeck al gehuurd door Utrecht, maar mede door een achillespeesblessure kwam de spits slechts tot zes competitiewedstrijden voor de Domstedelingen. Daarin scoorde hij drie keer.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is erg blij dat Utrecht erin is geslaagd Bahebeck definitief over te nemen van PSG. "Aan zijn transfer ging een heel lang, intensief traject vooraf. Dat het ons vlak voor het sluiten van de transfermarkt alsnog is gelukt hem vast te leggen, stemt zéér tevreden."

Bahebeck staat al sinds 2011 onder contract bij PSG, dat hem de afgelopen jaren al verhuurde aan Troyes, Valenciennes, Saint-Étienne, het Italiaanse Pescara en dus FC Utrecht.

In het seizoen 2014/2015 speelde Bahebeck gewoon voor Paris Saint-Germain en mocht hij ook zijn opwachting maken in de Champions League. De spits kwam in de groepswedstrijden tegen APOEL Nicosia (uit en thuis) en het duel met FC Barcelona als invaller het veld in.

Vitesse en Sparta huren speler van Chelsea

Enkele minuten voor het sluiten van de transfermarkt maakte Vitesse de komst van Charly Musonda bekend. De aanvallende middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea.

De 21-jarige Musonda, die in zijn loopbaan drie Premier League-duels speelde, werd de laatste jaren al verhuurd aan Real Betis en Celtic.

Technisch directeur Marc van Hintum: "We hebben Charly al drie jaar op de radar staan. Hij is een veelzijdige speler, die zowel op tien als op de beide flanken kan spelen. Charly heeft een goede actie, veel snelheid en is technisch vaardig."

Ook Sparta versterkte zich met een speler van Chelsea. Verdediger Fankaty Dabo (22), die vorig seizoen nog het shirt van Vitesse droeg, komt op huurbasis over van de Londenaren.

FC Emmen leent Niemeijer van Heracles

FC Emmen versterkte zich op Deadline Day met Reuven Niemeijer. De 23-jarige middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Heracles Almelo.

"Voor Reuven is het in deze fase van zijn carrière belangrijk om veel minuten te maken op het hoogste niveau", verklaart technisch manager Mark-Jan Fledderus van Heracles de transfer van Niemeijer.

"Voor hem is dit seizoen bij FC Emmen de kans op speeltijd groter dan hier. Wij geloven echter in de voetballende kwaliteiten van Reuven en houden zijn prestaties nauwgezet in de gaten.”

Het contract van Niemeijer bij Heracles loopt nog door tot medio 2020 met een optie voor nog een seizoen.