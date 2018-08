Karsdorp verliest met AS Roma, Groeneveld trefzeker voor Club Brugge

Patrick Cutrone kroonde zich tot matchwinner door diep in de blessuretijd van de tweede helft de winnende 2-1 voor zijn rekening te nemen.

AS Roma kwam in de 40e minuut voor het eerst op achterstand door een doelpunt van Franck Kessie, maar trok de stand in de 59e minuut nog wel gelijk dankzij een treffer van Federico Fazio.

Karsdorp stond pas voor de eerste keer dit seizoen in de basis. De verdediger kreeg in de eerste twee competitiewedstrijden geen speeltijd van trainer Eusebio Di Francesco.

Kluivert bleef op de bank zitten. De aanvaller was in de voorgaande twee wedstrijden nog invaller, met als hoogtepunt zijn assist op de winnende goal van Edin Dzeko in de ouverture tegen Torino: 0-1.

AS Roma zakte door de nederlaag naar de zevende plaats met vier punten. AC Milan steeg door de zege naar de elfde plaats met drie punten, maar de Milanezen hebben nog wel een duel tegoed.

Groeneveld helpt Club Brugge aan zege

Arnaut Groeneveld hielp Club Brugge aan een zege in de Jupiler Pro League. De Bruggenaren waren met liefst 2-5 te sterk op bezoek bij Zulte Waregem.

Groeneveld was in de 50e minuut verantwoordelijk voor de 0-4. Florian Tardieu (0-1, eigen goal), Kaveh Rezaei (0-2, strafschop), Emmanuel Dennis (0-3) en Mats Rits (2-5) zorgden voor de overige doelpunten van Club Brugge.

Tussendoor deden Thomas Buffel (1-4) en Theo Bongonda (2-4) nog wel iets terug namens het zwak spelende Zulte Waregem.

Naast Groeneveld stonden Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis bij Club Brugge, terwijl Sandy Walsh en Hicham Faik aan de aftrap verschenen bij Zulte Waregem.

Club Brugge is door de overwining voorlopig alleen koploper, maar de titelverdediger kan later dit weekend nog wel worden achterhaald door Racing Genk, dat zondag afreist naar KV Kortrijk.

Depay verliest met Lyon

Memphis Depay en Kenny Tete verloren met Olympique Lyon in de Ligue 1. De ploeg van de geplaagde trainer Bruno Genesio ging op eigen veld verrassend met 0-1 onderuit tegen OGC Nice.

Allan Saint-Maximin kreeg het Parc Olympique Lyonnais stil door in de 51e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd aan te tekenen.

Depay stond zoals gebruikelijk in de basis, terwijl Tete zoals ook bijna al het gehele seizoen het geval is op de bank bleef zitten.

Olympique Lyon moest het doen zonder aanvaller Mariano Díaz, die eerder deze week terugkeerde naar Real Madrid. Als vervanger heeft de Franse club Moussa Dembélé van Celtic voor 30 miljoen euro overgenomen.

Olympique zakte door de nederlaag naar de vijfde plaats met zes punten uit vier wedstrijden. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain (zaterdag uit tegen Nîmes) kan later dit weekend oplopen naar zes punten.

