Oranjevrouwen wacht beslissend WK-kwalificatieduel na Noorse zege

Nederland had zich vrijdag zonder te spelen al kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap als Noorwegen had verloren in Slowakije.

Dat scenario zat er nooit in. De bezoekers scoorden in het eerste half uur van de wedstrijd in Senec drie keer via Lisa Utland (twee keer) en Guro Reiten. Vlak voor tijd bepaalde Utland de eindstand met haar derde treffer van de avond op 0-4.

De Oranjevrouwen hadden in juni in eigen huis nog alle moeite met de stugge Slowaakse ploeg. Door een goal van Lieke Martens in blessuretijd won de Europees kampioen het duel in Heerenveen met 1-0.

Dinsdag allesbeslissend duel in Oslo

Oranje neemt het dinsdag in de Intility Arena van Oslo in zijn laatste WK-kwalificatieduel op tegen Noorwegen. Voor Nederland volstaat een gelijkspel voor groepswinst en daarmee plaatsing voor het WK van 2019.

Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het mondiale eindtoernooi. De beste vier nummers twee gaan de play-offs in. Nederland is in kwalificatiegroep 3 koploper met één punt voorsprong op Noorwegen (negentien om achttien).

De Oranjevrouwen wonnen vorig jaar oktober de thuiswedstrijd tegen Noorwegen met 1-0 door een goal in blessuretijd van Vivianne Miedema.

Het WK wordt volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli gespeeld in Frankrijk.