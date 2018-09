FC Twente boekt zege op Roda JC, Go Ahead alleen aan kop in Eerste Divisie

Twente begon nog desastreus aan de ontmoeting met Roda in de Grolsch Veste. De Limburgers kwamen al na vier minuten op voorsprong dankzij Mitchel Paulissen, die helemaal vrij stond in het strafschopgebied en doelman Joël Drommel met een fraai schot passeerde.

De thuisploeg herstelde zich knap van die vroege domper door in een tijdsbestek van drie minuten twee keer te scoren. Na zeventien minuten tekende Tim Hölscher met een rake vrije trap voor de gelijkmaker en even later benutte Tom Boere een strafschop.

Na rust waren de kansen op een hand te tellen. Beide ploegen werden vooral gevaarlijk uit standaardsituaties en Twente gooide de wedstrijd ook op die manier op slot. Ulrich Bapoh kopte raak uit een corner van Hölscher en bezorgde zijn ploeg zo de tweede zege van het seizoen.

De ploeg van trainer Marino Pusic staat na drie wedstrijden op zeven punten, goed voor de tweede plek. Roda, dat net als Twente vorig seizoen nog in de Eredivisie speelde, won de eerste twee wedstrijden van het seizoen en blijft dus op zes punten steken.

Go Ahead blijft koploper na nipte zege

Koploper Go Ahead Eagles maakte geen fout in de uitwedstrijd tegen MVV. De ploeg uit Deventer zegevierde met 1-2 in Maastricht, al mocht MVV nog lang hopen op een punt of zelfs meer. De thuisploeg opende al na tien minuten de score, maar Richard van der Venne tekende na twintig minuten de gelijkmaker aan.

In de tweede helft kreeg MVV de uitgelezen mogelijkheid om weer op voorsprong te komen, maar Anthony van den Hurk zag zijn strafschop gestopt worden door doelman Hobie Verhulst. Tien minuten later was het wel raak voor Go Ahead, dat via Maarten Pouwels op 1-2 kwam en zo zonder puntenverlies bleef.

Go Ahead staat al sinds de eerste speelronde aan kop en is nu ook de enige ploeg die nog alles gewonnen heeft. Naast Roda JC morsten namelijk ook RKC Waalwijk (0-1-verlies tegen Sparta Rotterdam) en TOP Oss (1-3-nederlaag tegen SC Cambuur) punten.

Voor Cambuur maakte Karim Rossi een hattrick, bij Sparta tekende Mohamed Rayhi na zeventien minuten voor de enige treffer van de wedstrijd.

Jong Ajax laat punten liggen in Den Bosch

Regerend kampioen Jong Ajax liet twee punten liggen op bezoek bij FC Den Bosch: 1-1. Jurgen Ekkelenkamp voorkwam in Stadion De Vliert een kwartier voor tijd een nederlaag voor de Amsterdammers.

Jong PSV speelde gelijk tegen Helmond Sport. Dirk Abels leek de Eindhovenaren acht minuten voor tijd de drie punten te bezorgen, maar in de 94e minuut maakte Jeroen Verkennis er nog 1-1 van.

NEC had aan een doelpunt genoeg om de zege veilig te stellen. Anass Achahbar tekende na 36 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd in Nijmegen. NEC komt daardoor op zeven punten, goed voor de vierde plek.

