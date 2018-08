Wolfsburg verhuurt Bazoer aan FC Porto, Misidjan tekent bij Nürnberg

Het contract van Bazoer bij Wolfsburg loopt nog door tot medio 2021, maar de 21-jarige Nederlander kan bij de Bundesliga-club niet meer op veel speeltijd rekenen. Naar verluidt heeft Porto in de huurovereenkomst ook een optie tot koop bedongen.

Bazoer, die de jeugdopleiding van PSV doorliep, begon zijn loopbaan in 2014 bij Ajax. In zijn eerste jaren bij de Amsterdammers kon de middenvelder op voldoende speeltijd rekenen, maar hij belandde in het seizoen 2016/2017 onder trainer Peter Bosz op de bank.

Vanwege zijn gebrek aan speeltijd koos Bazoer in januari 2017 voor een transfer naar Wolfsburg, maar ook in Duitsland was de zesvoudig Oranje-international niet verzekerd van een basisplaats. Hij kwam in anderhalf seizoen tot 25 competitieduels.

Door zijn overstap naar Porto kan Bazoer dit seizoen in actie komen in de Champions League. De ploeg van trainer Sérgio Conceiçao werd donderdag bij de loting ingedeeld in groep D met Schalke 04, Galatasaray en Lokomotiv Moskou.

Misidjan van Ludogorets naar FC Nürnberg

FC Nürnberg versterkte zich op de slotdag van de transfermarkt met Virgil Misidjan. De aanvaller komt over van Ludogorets, waar hij sinds 2013 onder contract stond.

Het is niet bekend voor hoeveel jaar de 25-jarige Misidjan tekent bij Nürnberg. De club uit de Bundesliga doet ook geen mededelingen over de transfersom die Ludogorets ontvangt voor de Nederlander.

"Virgil is tweebenig, wendbaar en snel. We zien hem als een perfecte toevoeging aan onze selectie", zegt directeur Andreas Bornemann op de site van Nürnberg.

Misidjan begon zijn loopbaan in 2011 bij Willem II en kwam in twee jaar tot 55 officiële wedstrijden voor de 'Tricolores'. In 2013 maakte hij de overstap naar het Bulgaarse Ludogorets, waar hij een vaste basisplaats veroverde.

In het seizoen 2014/2015 bereikte Ludogorets voor het eerst in de clubhistorie de groepsfase van de Champions League. Misidjan stond in vier van de zes groepswedstrijden aan de aftrap bij de Bulgaren, die als laatste eindigden in een poule met Real Madrid, Liverpool en FC Basel.