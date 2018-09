Mourinho: 'Ben een van de grootste managers in de wereld'

"Ik ben de manager van een van de grootste clubs in de wereld, maar ik ben ook een van de grootste managers in de wereld", aldus Mourinho vrijdag op karakteristieke wijze tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen Burnley.

Manchester United verloor twee van zijn eerste drie wedstrijden in de Premier League, met als dieptepunt de pijnlijke 0-3-nederlaag van afgelopen maandag in eigen huis tegen Tottenham Hotspur.

Mourinho baarde toen al opzien door na het laatste fluitsignaal minutenlang te applaudisseren voor de fans die waren blijven zitten en boos weg te lopen bij zijn persconferentie.

"Ik herhaal: ik heb acht keer een nationale competitie gewonnen. Ik ben de enige manager die dat heeft gedaan in Italië, Spanje en Engeland. De tweede plaats afgelopen seizoen in de Premier League is een van mijn beste prestaties uit mijn loopbaan", zei hij vrijdag.

Mourinho haalt Duitse filosoof aan

Mourinho kreeg vervolgens de vraag of hij nog steeds een grote manager is als hij er niet in slaagt om kampioen te worden met Manchester United, maar daar zat hij niet echt op te wachten.

"Vraag je dat ook aan de manager die afgelopen seizoen derde is geworden? Aan de manager die vierde is geworden? Aan de manager die vijfde is geworden?"

"Heb je nooit tijd besteed aan het lezen van de Duitse filosoof Hegel? Hij zei: 'De waarheid zit in het grotere geheel. Je vindt de waarheid alleen als je naar het grotere geheel kijkt'."

Manchester bezet met drie punten slechts de dertiende plaats in de Premier League na drie speelrondes en heeft al zes punten achterstand op de koplopers Liverpool, Chelsea en Watford.

