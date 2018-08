Ten Hag niet verrast door oproep De Jong, Feyenoord nog zonder Jörgensen

"Het is fantastisch dat Frenkie bij Oranje zit, maar het is ook geen verrassing meer", zei Ten Hag vrijdag over de oproep van de Ajax-middenvelder. "Het is duidelijk dat bondscoach Ronald Koeman gecharmeerd is van hem."

"Met Koeman heb ik regelmatig contact over de spelers die in aanmerking komen voor Oranje. De Jong heeft zich de laatste weken duidelijk in de selectie gespeeld."

Een andere Ajacied, Noussair Mazraoui, verkoos deze week het Marokkaans elftal boven Oranje. Ten Hag vindt het voor de jeugdopleiding van Ajax jammer dat de rechtsback niet voor het Nederlands elftal kiest.

"Met De Ligt, De Jong, Mazraoui, Van de Beek en Kluivert – die inmiddels naar AS Roma is vertrokken – hebben we onvoorstelbaar veel jonge spelers die Oranje-international zouden kunnen zijn. Voor de opleiding is dat een groot compliment."

Ten Hag op zijn hoede voor Vitesse

Met Mazroaui en De Jong neemt Ajax het zondag op tegen Vitesse. Van de laatste zes competitieduels in de GelreDome wisten de Amsterdammers er slechts twee te winnen.

Ten Hag is dan ook op zijn hoede. "Vitesse, FC Utrecht en ADO Den Haag zijn voor Ajax lastige tegenstanders. Iedere club heeft dit met bepaalde tegenstanders, en Ajax heeft dat met deze drie."

De wedstrijd in Arnhem komt vijf dagen nadat Ajax in Kiev ten koste van Dinamo een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League afdwong. Ten Hag weigert het zware programma vooraf als excuus te gebruiken.

"Wij moeten in een modus terechtkomen waarin we elke drie dagen een goede wedstrijd spelen. Elke wedstrijd moet daarbij even belangrijk zijn."

Vitesse-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel.

Feyenoord mist Jörgensen ook tegen NAC

Feyenoord neemt het zondag nog zonder Jörgensen op tegen NAC Breda. Trainer Van Bronckhorst rekent pas na de interlandperiode weer op de spits. De Deen sloot deze week aan bij de groepstraining van de Rotterdammers, nadat hij wekenlang aan de kant stond met een voetblessure.

"We gaan Nicolai zo snel mogelijk terugbrengen", zei Van Bronckhorst, die ook linksback Ridgeciano Haps nog moet missen tegen NAC, vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip. "De kans is groot dat hij binnenkort weer wedstrijden kan spelen."

Robin van Persie speelt gedurende de afwezigheid van Jörgensen in de punt van de aanval bij Feyenoord.

Van Bronckhorst rekent erop dat er tijdens de slotdag van de transferperiode niets meer gebeurt in Rotterdam. Ook Ajax is niet van plan om nog in actie te komen op de spelersmarkt.

Feyenoord-NAC Breda begint zondag om 16.45 uur en wordt gefloten door Bas Nijhuis.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie