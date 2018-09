Van Bommel noemt Champions League-loting zwaar en mooi

"Het is een zware maar ook een mooie loting", zei Van Bommel vrijdag op de persconferentie waarbij hij ook vooruitblikte op de wedstrijd tegen Willem II. Met Camp Nou, San Siro en Wembley speelt de ploeg van Van Bommel de uitwedstrijden in enkele van de meest imposante stadions van Europa.

"We hebben de jongste selectie van alle deelnemers", stelde Van Bommel. "Voor die jongens wordt deze groepsfase een geweldige ervaring."

Door de uitgelopen werkzaamheden aan White Hart Lane speelt Tottenham de thuiswedstrijd tegen PSV op 6 november mogelijk nog op Wembley.

De Londense club wijkt in ieder geval tot begin oktober uit naar het beroemdste stadion van Londen, maar mogelijk wordt de heropening van White Hart Lane nog verder vertraagd wegens onzekerheden over de veiligheid.

Van Bommel tevreden over transfermarkt

Van Bommel deelde op de persconferentie een compliment uit aan John de Jong, die de taken van de vertrokken technisch directeur Marcel Brands deze zomer overnam. De trainer zei "uitermate tevreden" te zijn met zijn selectie en noemde De Jong "slagvaardig".

PSV zag deze zomer aanvoerder Marco van Ginkel terugkeren naar Chelsea en verkocht Santiago Arias (Atlético Madrid) en Joshua Brenet (TSG Hoffenheim). Daar staat de komst van Érick Gutiérrez (CF Pachuca), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Angeliño (Manchester City), Nick Viergever (Ajax), Trent Sainsbury (Jiangsu Suning) en de inmiddels zwaar geblesseerde Ryan Thomas (PEC Zwolle) tegenover.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sluit de zomerse transfermarkt. "Ik verwacht niet dat er bij ons vandaag nog veel gaat gebeuren", meldde de beginnend hoofdtrainer.

'Bergwijn is Oranje-waardig'

Van Bommel betreurt het dat aanvaller Steven Bergwijn niet is opgeroepen voor Oranje. De twintigjarige aanvaller zat wel in de voorlopige selectie, maar kreeg vrijdag te horen dat hij zich bij Jong Oranje moet melden.

PSV wordt bij Oranje vertegenwoordigd door doelman Jeroen Zoet en spits Luuk de Jong. Met vijf spelers is de Eindhovense club hofleverancier van Jong Oranje.

"Ronald Koeman heeft mij donderdag gebeld", vertelde Van Bommel. "Ik vind Steven inmiddels Oranje-waardig, want hij heeft de laatste tijd grote stappen gemaakt. Maar we respecteren de beslissing van de bondscoach."

Van Bommel wil onverstoorbaarheid ook tegen Willem II zien

'Onverstoorbaar' is een woord dat de eerste weken van het seizoen veel gebruikt is om het spel van PSV te omschrijven. De ploeg is mede dankzij twee ontsnappingen in blessuretijd nog zonder puntenverlies in de Eredivisie en bereikte dankzij een dubbele zege op BATE Borisov overtuigend het hoofdtoernooi van de Champions League.

Van Bommel hoopt dat zijn spelers ook in de wedstrijd tegen Willem II onverstoorbaarheid tonen. "Ik heb het al een aantal keer proberen uit te leggen, maar als team en speler moet je altijd onverstoorbaar zijn. Tegen wie je ook speelt, je moet de motivatie uit jezelf kunnen halen."

"Dat moet op een gegeven moment in het elftal zitten. Topteams en topspelers kunnen dat onverstoorbare altijd opbrengen. Daarom spelen zij ook jaren aan de top. Wij zitten in het proces daar naartoe."

De wedstrijd tussen PSV en Willem II in het Philips Stadion begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis.

