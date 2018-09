Dost en Sporting tegen Arsenal in Europa League, Cocu treft Anderlecht

Arsenal kwam vorig jaar nog tot de halve finales van het toernooi, waarin de latere winnaar Atlético Madrid te sterk was. Sporting, waar ook Luc Castaignos en de Servische oud-Ajacied Nemanja Gudelj spelen, kwam tot de kwartfinales.

Het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu krijgt in groep D Anderlecht als meest aansprekende tegenstander. Dinamo Zagreb en het Slowaakse Spartak Trnava zijn de andere clubs in de poule.

Cocu is veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League, omdat hij met Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door Benfica. In de competitie leed de Turkse topclub ook al twee nederlagen.

Opmerkelijk is de koppeling van Red Bull Salzburg aan RB Leipzig, dat met het energiedrankje dezelfde eigenaar heeft. De UEFA gaf eerder aan geen bezwaar te hebben, hoewel het zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Celtic en Rosenborg maken groep B compleet.

Strootman keert terug in Rome

Dudelange, de eerste Luxemburgse club ooit die zich wist te plaatsen voor de groepsfase van een Europees toernooi, krijgt AC Milan op bezoek. De andere tegenstanders zijn Real Betis en Olympiakos Piraeus.

Kevin Strootman keert met zijn nieuwe club Olympique Marseille terug in Rome waar Lazio, de rivaal van zijn vorige club AS Roma, de tegenstander is. De middenvelder van Oranje treft in groep H ook Eintracht Frankfurt, de club van voormalig PSV-ploeggenoot Jetro Willems, en het Cypriotische Apollon Limassol.

Sevilla, waar Quincy Promes vrijdag voor vier jaar tekende, kreeg onder meer Standard Luik als tegenstander in groep J. Racing Genk, de derde Belgische deelnemer, lootte het Turkse Besiktas waar Jeremain Lens en Ryan Babel spelen.

De groepsfase van de Europa League begint op 20 september en eindigt op 13 december. De nummers één en twee uit de twaalf poules gaan door naar de knock-outfase. AZ, Vitesse en Feyenoord slaagden er niet in zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen.

De finale is op 29 mei in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Vorig jaar was Atlético in de eindstrijd in Lyon met 3-0 te sterk voor Marseille.