PSV'er Malen debuteert in selectie Jong Oranje voor cruciale interlands

Malen mocht dit seizoen onder PSV-trainer Mark van Bommel vijf keer invallen. In de uitwedstrijd tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League maakte de voormalig jeugdspeler van Ajax en Arsenal kort voor tijd de winnende treffer (2-3).

Bondscoach Erwin van de Looi heeft met AZ-middenvelder Guus Til, verdediger Timothy Fosu-Mensah van Fulham en PSV-middenvelder Bart Ramselaar drie spelers tot zijn beschikking die al A-interlands voor Oranje speelden.

PSV is met vijf spelers hofleverancier, terwijl AZ vier spelers afstaat. Feyenoord en sc Heerenveen leveren ieder twee jeugdinternationals.

Stand in Groep 4 EK-kwalificatie 1. Jong Engeland 6-16 (12-3)

2. Jong Oranje 6-11 (14-4)

3. Jong Schotland 6-8 (7-7)

4. Jong Oekraïne 6-8 (11-6)

5. Jong Letland 6-3 (2-10)

6. Jong Andorra 6-2 (1-17)

Jong Oranje staat tweede in EK-kwalificatie

Jong Oranje staat na zes duels met elf punten op de tweede plaats in groep 4 van de EK-kwalificatie. Engeland is koploper met zestien punten na zes wedstrijden, Schotland staat derde met acht uit zes.

Het EK wordt in juni 2019 in Italië en San Marino gespeeld. De negen poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks, via de play-offs zijn nog twee startbewijzen te verdienen voor de beste nummers twee van de verschillende groepen. Op het EK in Italië staan tickets voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio op het spel.

Jong Oranje speelt op 6 september in Norwich tegen Engeland. Vijf dagen later neemt de ploeg van Van de Looi in het in Doetinchem op tegen de Schotten.

De 21-koppige selectie Jong Oranje

Doel: Indy Groothuizen (ADO Den Haag), Joël Drommel (FC Twente), Justin Bijlow (Feyenoord).

Verdediging: Thomas Ouwejan (AZ), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzell Dumfries (PSV), Justin Hoogma (Hoffenheim.

Middenveld: Carel Eiting (Ajax), Guus Til, Teun Koopmeiners (AZ), Bart Ramselaar, Pablo Rosario (PSV).

Aanval: Oussama Idrissi (AZ), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Rihairo Zivkovic (KV Oostende), Steven Bergwijn, Donyell Malen (PSV), Michel Vlap, Sam Lammers (sc Heerenveen).