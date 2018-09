Frenkie de Jong debuteert in definitieve selectie Nederlands elftal

Koeman nam de 21-jarige De Jong vorige week al voor het eerst op in zijn voorselectie. Hij had de middenvelder al langer op het oog, maar vanwege blessures kwam het nog niet tot een oproep voor Oranje.

Wesley Sneijder zit voor het laatst bij de selectie, die uit 25 spelers bestaat. De voormalig aanvoerder neemt in het oefenduel met Peru van donderdag 6 september in Amsterdam afscheid. Hij doet drie dagen later in en tegen Frankrijk in de eerste groepswedstrijd van de Nations League niet meer mee. Beide duels worden om 20.45 uur gespeeld.

Koeman kondigde vorige week al aan dat Sneijder tegen Peru in de basis begint. De middenvelder is al recordinternational van Oranje en zal tegen Peru zijn 134e interland spelen. "Ik vind dat een recordinternational een afscheidswedstrijd verdient", aldus Koeman.

Berghuis, Elia en Weghorst bij afvallers

Behalve Frenkie de Jong en Sneijder zijn ook PSV-spits Luuk de Jong, Kenny Tete (Olympique Lyon) en Justin Kluivert (AS Roma) nieuw bij de selectie ten opzichte van de vorige interlands tegen Slowakije en Italië in mei.

De bondscoach doet nu geen beroep op Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Terenco Kongolo (Huddersfield Town), Steven Berghuis (Feyenoord), Eljero Elia (Basaksehir) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg). Dat vijftal zat wel bij de voorselectie.

Ook AZ-spelers Marco Bizot en Guus Til, Steven Bergwijn (PSV) en Timothy Fosu-Mensah (Fulham) haalden de definitieve selectie niet. Bergwijn, Fosu-Mensah en Til melden zich bij Jong Oranje.

De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt twee EK-kwalificatiewedstrijden. Engeland is op 6 september de eerste tegenstander, waarna vijf dagen later een duel met Schotland op de agenda staat.

'Verder met zelfde speelwijze'

Koeman wil in de duels met Peru en Frankrijk verdergaan op de weg die is ingeslagen tijdens zijn eerste vier interlands als bondscoach. Dat betekent dat Oranje in beide wedstrijden met een vijfmansverdediging zal spelen, waarbij de backs veelvuldig zullen opkomen.

"We gaan grotendeels verder met deze speelwijze. Er zijn één of twee dingen waar we tegenaan zijn gelopen die we gaan veranderen, maar verder ben ik tevreden. Ook over de inzet van de spelers en de manier waarop iedereen Oranje nu benadert", zei hij vorige week.

Koeman had voor de rechtsbackpositie onder meer Ajacied Noussair Mazraoui op het oog. Die koos ondanks een positief gesprek met Koeman en KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma voor een interlandloopbaan bij Marokko.

De selectie:

Doelmannen: Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Inter)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Wesley Sneijder (Al-Gharafa), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Quincy Promes (Sevilla).